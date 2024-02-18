10 شهداء في قصف إسرائيلي منزلا وأرضا تؤوي نازحين وسط وجنوب قطاع غزة

الحرب على غزة ، استشهد 10 مواطنين، مساء أمس السبت، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضًا زراعية شمال رفح جنوبًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفًا مكثفًا على بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

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واستشهد 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف الاحتلال أرضًا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضحتْ مصادر طبية، أن 66 شهيدًا ارتقوا منذ صباح أمس السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 مواطنًا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

عدم السماح للفلسطينيين بدخول الأقصى في شهر رمضان

من جانب آخر كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قد قال: إنه يجب منع سكان السلطة الفلسطينية من الحضور لأداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وكتب بن غفير على حسابه في منصة "إكس": “قبل الاجتماع التحضيري لرمضان الذي سيعقد غدًا مع رئيس الوزراء وجهاز الأمن.. أوضح مرة أخرى موقفي القاطع.. لا يجوز السماح لسكان السلطة الفلسطينية بالدخول إلى إسرائيل - الأراضي المحتلة - بأي شكل”، على حد زعمه.

وأردف بن غفير: “يجب ألا تجازفوا وتخاطروا، وليس من الممكن أن يكون هناك نساء وأطفال مختطفين في غزة ونسمح لحماس باحتفالات النصر في المسجد الأقصى”.