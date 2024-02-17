السبت 17 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

أول صور لـ شيرين عبد الوهاب من بروفات حفل الليلة السعودية المصرية بدار الأوبرا

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

أنهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بروفاتها الأخيرة، استعدادًا لحفل الليلة السعودية المصرية في دار الأوبرا، الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، كأولى الحفلات السعودية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء.

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في هذا السياق، كان من المقرر إقامة الحفل اليوم الموافق 17 فبراير بينما تقرر تأجيل الحفل إلى موعد آخر، وذلك بسبب التجهيزات الضخمة وأيضًا ليكون هناك متسع من الوقت لعمل البروفات اللازمة مع كل نجوم الحفل، وسيعلن القائمون على الحفل الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.

 

على جانب آخر، كان اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسام حبيب، قد تصدرا مؤشرات البحث على موقع التواصل الاجتماعي، وجوجل، على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد الحديث عن عودتهم من جديد بعد الطلاق.

وكشف مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب، مفاجأة جديدة في حقيقة أمر العودة مرة آخري، حيث أكد أنه بالفعل كان هناك تدخل من أصدقاء الطرفين، لحل الأزمات الأخيرة، وعودتهم لبعض، من باب العمل الفني في بداية الأمر، وليس الزواج.

وبشأن المحاولات الأخيرة، قال المصدر لـ “فيتو”، إن حسام حبيب حاول بالفعل الحديث مع أصدقاء شيرين، من أجل العودة وتهدئة الأمور بينهما، لكن كان رد الفنانة شيرين عبد الوهاب قاطع بالرفض حيث قالت “أنا عايزة اركز في شغلي مش فاضية لأي حاجة تاني خلاص كفاية اللي ضاع، وانا الحمدلله مكتفيه بـ أولادي عشان الأهم، ومش هدخل راجل تاني حياتي خلصت”.

وكانت أسرة الفنانة  شيرين عبد الوهاب قد علقت على طلاق الفنانة من الفنان حسام حبيب.

وقال محمد شقيق شيرين عبد الوهاب: "والله ولا كنت عايز أعلق على الموضوع أساسًا ولا عايز أصلًا تبقى ليَّ علاقة بأي حاجة أنا بس المعلومة عندي من يومين ومن كتر التليفونات والرسايل من الصحفيين وأنا ما ليش أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع حسام حبيب ولا عايز".

وأضاف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحقيقة بحبها أوي روحي وعمري وأختي الكبيرة وتاج راسي وخيرها عليَّ ولحم كتافي من خيرها وأمي التانية بعد أمي، وبإذن الله هترجع تاني تكسر الدنيا وتمتعنا بفنها وغناها وصوتها وإحساسها اللي مفيش زيه في الكوكب كله، وبتمنى لها كل خير من كل قلبي وتاخد بالها من ولادها سندها في الدنيا ونور عينيها، بس كله من وأنا بعيد في حياتي.. وحياة أمي بحبها أوي بس والله الطاقة اللي عندي يدوب على قد شوية الأمراض اللي جات لي والحمد لله على كدا، ما ليش علاقة بأي حاجة أتمنى تسيبوني أرجع شخص عادي ملوش علاقة غير بنفسه وبس شكرًا”.

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التواصل الاجتماع الفنانة شيرين عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية حسام حبيب لفنانة شيرين عبد الوهاب

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