التعادل السلبي يخيم على مواجهة فالنسيا وإشبيلية بالدوري الإسباني

الدوري الإسباني،تعادل فريق إشبيلية ونظيره فالنسيا سلبيا بدون أهداف، ضمن فعاليات الجولة الـ 25 على أرضية ملعب ميستايا من الدوري الإسباني.

ترتيب إشبيلية وفالنسيا

ويحتل فريق إشبيلية المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة ويحتل فالنسيا الترتيب الثامن برصيد 36

غيابات فالنسيا وإشبيلية

يعاني فالنسيا من غيابات مؤثرة بسبب الإصابات مثل تييري كوريا وأندريه ألميدا.

برشلونة وسيلتا فيجو

فاز فريق برشلونة، على نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

سجل هدف برشلونة الأول اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يتعادل أسباس لسيلتا فيجو في الدقيقة 47، ثم عاد ليفاندوفسكي وسجل هدف الفوز للبلوجرانا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة ليحصد برشلونة النقاط الثلاث.

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: كريستنسين، فرينكي دي يونج، بيدري.

في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي.

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة ضد سيلتا فيجو هذا الموسم قد انتهت بفوز صعب لصالح برشلونة، بنتيجة 3-2، على ملعب "مونتجويك".

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده لـ54 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

وعلى صعيد آخر يعد الألماني هانز فليك أحد أهداف نادي برشلونة من أجل خلافة تشافي في منصب المدير الفني بالموسم المقبل.

وذكر تقرير نُشر في ماركا الإسبانية أن فليك مدرب يحبه خوان لابورتا رئيس برشلونة ولكن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد، ولا يريد المسئولون التعجل وينتظرون كيف ستتطور الأحداث.

وأقدم مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق على تغيير وكلائه والآن ممثله الجديد هو بيني زاهافي الذي يعد صديق مقرب للابورتا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أيضا أن زاهافي يعد وكيلا لعدد من نجوم كرة القدم البارزين مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد أعلن أنه سيرحل عن قيادة الفريق بنهاية الموسم الجاري، متأثرا بتراجع أداء ونتائج البارسا منذ بداية الموسم.

وتولى تشافي المسئولية في نوفمبر من العام 2021 بعد إقالة الهولندي رونالد كومان وقاد الفريق للفوز بلقبي الدوري وكأس السوبر في الموسم الماضي.

توخيل يعرض نفسه لتدريب برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، أن الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، عرض نفسه على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توخيل يمر بأوقات عصيبة مع بايرن ميونخ، بعدما ودع كأس ألمانيا، وخسر بثلاثية نظيفة أمام منافسه المباشر على لقب البوندسليجا باير ليفركوزن.

وطرحت بعض التقارير الصحفية اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، لتولي المسؤولية بدلًا من توخيل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أن توخيل يعلم جيدًا أن برشلونة يبحث عن مدرب جديد، وأن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني معجب بالمدرسة الألمانية، وأنه (توخيل) كان خيارًا أول للابورتا عندما أراد بديل لرونالد كومان في صيف 2021.

وأكدت أن محيط توخيل تحرك الآن وعرض خيار التعاقد مع المدرب الألماني على إدارة برشلونة، معتمدًا على تجاربه الناجحة سواء في باريس سان جيرمان أو في تشيلسي.