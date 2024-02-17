غارات إسرائيلية جديدة على رفح الفلسطينية

العدوان الإسرائيلي على غزة، ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية جديدة على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على رفح

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح اليوم بغارات جوية عديدة وقصف مدفعي كثيف ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التأكيد على عدم دعم واشنطن لعملية عسكرية إسرائيلية برفح دون خطة لضمان سلامة أكثر من مليون شخص متواجدين هناك.

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أمريكا ترفض أي عملية عسكرية إسرائيلية على رفح

وبحث بلينكن مع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلية، إسحاق هرتسوغ، في مؤتمر ميونخ للأمن، الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتحقيق هدنة إنسانية من شأنها تسهيل تدفق المساعدات إلى غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة اتخاذ جميع الأطراف تدابير لحماية المدنيين ومنع اتساع رقعة الصراع، مشددا على التزام واشنطن بالسلام بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن إسرائيل لديها فرصة وصفها بأنها استثنائية في الأشهر المقبلة لتندمج في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها، وذلك على حد زعمه.

دمج إسرائيل في الشرق الأوسط

وقال بلينكن، خلال كلمة في مؤتمر ميونخ للأمن: "أن هناك فرصة استثنائية لـإسرائيل في الأشهر المقبلة فيما يتعلق باندماجها".

وأضاف أن هناك حاجة عاجلة للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن هناك جهودا حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية.

بعد مرور أكثر من 4 أشهر على العدوان الاسرائيلي الغاشم، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين دولة الاحتلال والفلسطينيين يتضمن "جدولا زمنيا محددا" لـ إقامة دولة فلسطينية.

وقال التقرير، نقلا عن مسئولين أمريكيين وعرب، إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين دولة الاحتلال وحماس.

تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة

وخلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.

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