ماسكات طبيعية للعناية بالشعر، لترطيبه وعلاج تلفه وتساقطه

ماسكات طبيعية للعناية بالشعر، من أفضل وسائل العناية بالشعر، هو الاعتماد على المواد الطبيعية، من زيوت وفواكه وخضراوات، فكلها مواد غنية بالمغذيات الطبيعية التي يحتاج إليها الشعر، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

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ماسكات طبيعية للشعر

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج، أن تتوفر العديد من الماسكات الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالشعر، وإليك بعضًا من أفضلها:





ماسك زيت جوز الهند للشعر الجاف:



المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل



طريقة التحضير:

اخلطي زيت جوز الهند والعسل معًا في وعاء.

سخني المزيج قليلًا حتى يصبح دافئًا.

ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.



ماسك الأفوكادو للشعر التالف:



المكونات:

1 حبة أفوكادو ناضجة

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من العسل



طريقة التحضير:

اهرسي الأفوكادو حتى يصبح ناعمًا.

أضيفي زيت الزيتون والعسل إلى الأفوكادو واخلطيهم جيدًا.

ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.



ماسك الموز للشعر الجاف:



المكونات:

1 موزة ناضجة

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من العسل



طريقة التحضير:

اهرسي الموز حتى يصبح ناعمًا.

أضيفي زيت الزيتون والعسل إلى الموز واخلطيهم جيدًا.

ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.



ماسك البيض للشعر المتساقط:



المكونات:

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من العسل



طريقة التحضير:

اخفقي البيض حتى يصبح ناعمًا.

أضيفي زيت الزيتون والعسل إلى البيض واخلطيهم جيدًا.

ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.



ماسك الزبادي للشعر الجاف:



المكونات:

1 كوب من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من العسل



طريقة التحضير:

اخلطي الزبادي وزيت الزيتون والعسل معًا في وعاء.

ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.



وصفة لترطيب الشعر، فيتو



نصائح قبل استخدام ماسكات الشعر:



تأكدي من اختبار أي ماسك على منطقة صغيرة من جلدك قبل استخدامه على شعرك بالكامل.

استخدمي المكونات الطازجة فقط لصنع الماسكات.

لا تتركي الماسكات على شعرك لفترة أطول من الموصى بها.

اغسلي شعرك جيدًا بعد استخدام الماسكات.





فوائد استخدام الماسكات الطبيعية للشعر:



ترطب الشعر وتجعله أكثر نعومة.

تقوي الشعر وتمنع تساقطه.

تعالج تلف الشعر وتجعله أكثر صحة.

تخلص الشعر من القشرة والحكة.

تعطي الشعر لمعانًا وبريقًا.



يمكنك استخدام هذه الماسكات مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.



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