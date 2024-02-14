الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

ماسكات طبيعية للعناية بالشعر، لترطيبه وعلاج تلفه وتساقطه

فوائد ماسكات الشعر،
فوائد ماسكات الشعر، فيتو

ماسكات طبيعية للعناية بالشعر، من أفضل وسائل العناية بالشعر، هو الاعتماد على المواد الطبيعية، من زيوت وفواكه وخضراوات، فكلها مواد غنية بالمغذيات الطبيعية التي يحتاج إليها الشعر، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة. 

Advertisements


ماسكات طبيعية للشعر 

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج،  أن تتوفر العديد من الماسكات الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالشعر، وإليك بعضًا من أفضلها:


ماسك زيت جوز الهند للشعر الجاف:

المكونات:
     2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
     1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:
     اخلطي زيت جوز الهند والعسل معًا في وعاء.
     سخني المزيج قليلًا حتى يصبح دافئًا.
     ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.
     اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.
    اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.

 ماسك الأفوكادو للشعر التالف:

المكونات:
     1 حبة أفوكادو ناضجة
     1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
     1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:
     اهرسي الأفوكادو حتى يصبح ناعمًا.
     أضيفي زيت الزيتون والعسل إلى الأفوكادو واخلطيهم جيدًا.
     ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.
     اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.
     اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.

 ماسك الموز للشعر الجاف:

المكونات:
     1 موزة ناضجة
     1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
     1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:
     اهرسي الموز حتى يصبح ناعمًا.
     أضيفي زيت الزيتون والعسل إلى الموز واخلطيهم جيدًا.
     ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.
     اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.
     اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.

ماسك البيض للشعر المتساقط:

المكونات:
     1 بيضة
     1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
     1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:
    اخفقي البيض حتى يصبح ناعمًا.
    أضيفي زيت الزيتون والعسل إلى البيض واخلطيهم جيدًا.
    ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.
     اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.
     اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.

 ماسك الزبادي للشعر الجاف:

المكونات:
     1 كوب من الزبادي
     1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
     1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:
    اخلطي الزبادي وزيت الزيتون والعسل معًا في وعاء.
    ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.
     اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.
     اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.
 

وصفة لترطيب الشعر، فيتو


نصائح قبل استخدام ماسكات الشعر:

 تأكدي من اختبار أي ماسك على منطقة صغيرة من جلدك قبل استخدامه على شعرك بالكامل.
 استخدمي المكونات الطازجة فقط لصنع الماسكات.
لا تتركي الماسكات على شعرك لفترة أطول من الموصى بها.
 اغسلي شعرك جيدًا بعد استخدام الماسكات.


فوائد استخدام الماسكات الطبيعية للشعر:

 ترطب الشعر وتجعله أكثر نعومة.
 تقوي الشعر وتمنع تساقطه.
 تعالج تلف الشعر وتجعله أكثر صحة.
 تخلص الشعر من القشرة والحكة.
تعطي الشعر لمعانًا وبريقًا.

يمكنك استخدام هذه الماسكات مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
 

وصفة طبيعية لترطيب الشعر التالف وإعادة حيويته

وصفة طبيعية ترطب الشعر وتجعله ناعما وتقضى على التشابك

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أفضل ماسكات للشعر فوائد ماسكات الشعر ماسكات للشعر التالف ماسكات للشعر المتقصف ماسكات العناية بالشعر ماسكات طبيعية لعلاج هيشان الشعر

مواد متعلقة

وصفة طبيعية لترطيب وتنعيم الشعر وجعله أكثر لمعانًا

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر الهايش وتغذيته

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الدوري الممتاز، موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية