ناقد سعودي: نهائي كأس مصر سيخرج في أبهى صورة وأتمنى تتويج الزمالك

أكد خالد أبو غانم، الناقد الرياضي السعودي، أن نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي سيخرج في أبهى صورة.

وقال أبو غانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "سيكون هناك تنظيم من نوع خاص لمباراة الديربي بين الزمالك والأهلي وملعب الأول بارك بالرياض ممتع للغاية".

وأضاف: "المباراة ستخرج في أبهى صورة لأن السعودية نجحت في تنظيم الكثير من المحافل خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح: "هناك رغبة كبيرة من الجماهير المصرية في السعودية لحضور مباراة الزمالك وأتمنى تتويج الأبيض بالكأس".

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وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عن تفاصيل مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في الرياض يوم 8 مارس المقبل.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة SSC Sports: "هذه أول مرة يخرج فيها نهائي كأس مصر إلى خارج البلاد، والشركة الراعية لاتحاد الكرة بالاتفاق مع شركة إماراتية نسقت مع الجانب السعودي لإقامة النهائي هناك يوم 8 مارس بعد النجاح الكبير لموسم الرياض".

تعديل موعد نهائي كأس مصر

وأضاف "المفاوضات بدأت منذ شهر تقريبًا حتى تم التوصل لاتفاق، لأنه كانت هناك مشكلة في توقيت المباراة بسبب أن الجانب السعودي طلب إقامة المباراة قبل شهر رمضان، فغيرنا الموعد من 13 مارس إلى 8 مارس لضمان نجاح المباراة جماهيريًّا".

تفاصيل جوائز كأس مصر

وعن تفاصيل السفر، قال: "الإقامة ستكون لمدة 5 ليالي قبل المباراة والبعثة تضم 60 فردًا من كل ناد، وكل ناد يحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية".

وأوضح "كل الاتحادات الأوروبية أصبحت تتجه إلى الإمارات والسعودية وكل هذه المباريات شهدت نجاحات كبيرة، والسعودية أصبح لديها دوري جماهيري قوي ولذلك نقلنا ذلك إلى كأس مصر لأن المباراة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي ومن أكبر الدربيات في العالم".

واختتم تصريحاته "العقد بين اتحاد الكرة والجانب السعودي مدته موسم واحد فقط".

دعم الأندية

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": إقامة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك له جانبان؛ الأول اقتصادي خاصة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها الأندية الفترة الأخيرة وحاجتها لتوفير موارد مالية تساعدها في المسابقات المختلفة المحلية والإفريقية والدولية، وجانب آخر له علاقة بالترويج للكرة المصرية.

جانب ترويجي واقتصادي

ولفت إلى مشاركة بعض الأندية والمنتخبات الأوروبية الكبيرة في فعاليات ومباريات دخل السعودية ودول الخليج كجزء ترويجي واقتصادي أيضًا.

تنمية موارد الأهلي والزمالك

وتابع: ديربي الأهلي والزمالك يجب أن يزداد قوة وهذا لن يتأتى إلا بتنمية الموارد من خلال منظومة التسويق الرياضي والترويج الخارجي.

2 مليون دولار عائد نهائي كأس مصر لاتحاد الكرة

وأكد: هناك جماهير مصرية ضخمة في المملكة العربية السعودية لذلك ستكون هناك مشاركة واسعة وحضور كبير في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر، وهذا يعد أكبر ترويج للقطبين والرياضة المصرية في الخارج، مشيرًا إلي أنه سيكون هناك عائد مباشر للمباراة بقيمة 2 مليون دولار وهذه القيمة المالية ستذهب لإتحاد الكرة بجانب 500 ألف دولار جوائز المباراة.



وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل إقامة مباراة نهائي كأس مصر عن الموسم 2022 - 2023 والذي سيجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في العاصمة السعودية الرياض.

نقل عالمي لنهائي كأس مصر

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: سيكون هناك بث مشترك بأعلى جودة لنهائي كأس مصر، وسنوفر مخرجا عالميا كان ينقل كأس العالم، وستقام حفلات وفعاليات مصرية كبيرة قبل المباراة.

نهائي تاريخي لمباراة الأهلي والزمالك

وأضاف: "الحضور تقريبًا سيكون مخصصًا للجماهير المصرية، وسيكون يومًا تاريخيًّا ونهائي كأس مصر مختلف يليق باسم مصر وأنا عايز الأهلي يكسب".