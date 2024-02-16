الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

الجمباز، عضو الاتحاد الدولي: مصر تنظم أقوى بطولات كأس العالم

عضو المكتب التنفيذي
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي،فيتو

الجمباز، أكدت الإيطالية دوناتيلا ساتشي، رئيسة اللجنة الفنية للجمباز الفني سيدات بالاتحاد الدولي للجمباز، عضو المكتب التنفيذي  للاتحاد الدولي أن مصر تنظم الآن أقوى بطولة كأس عالم للجمباز الفني،  والتي تستضيفها خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير الجارى على مجمع الصالات الدولى باستاد القاهرة، وهى إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024

وقالت دوناتيلا ساتشي في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة إن كأس العالم الحالي بمصر يعد من أقوى وأفضل بطولات كأس العالم.

وأضافت أنها حضرت أول بطولة كأس عالم نظمتها مصر، وفي كل مرة تتفاجأ بالتطور والمستوى الكبير الذي وصل إليه الجمباز المصري من التنظيم والمنافسة، وأن الاتحاد المصري نجح في جذب اللاعبين من كل الأنحاء العالم، والآن البطولة تنظم على أرض مصر بتواجد قياسي لعدد الدول واللاعبين لذلك البطولة أصبحت مهمة للغاية.

وتابعت: إنها ترى دائما الشغف لدى الاتحاد المصري والتطور الدائم للجمباز المصري وكيفية وضع اللاعبين على المستوى الدولي، وأنها كإيطالية استضافة منتخب مصر للسيدات من قبل لتبادل الثقافات والخبرات وتتمنى لهم الأفضل والدخول للمستوى الدولي الأعلى.

وعن فرصة مصر في تحقيق ميداليات بأولمبياد باريس، أجابت دوناتيلا ساتشي: في هذا الوقت الأمر صعب للغاية فمنتخب الرجال أقوى ولديه الخبرة من السيدات لكن لديهم تطور كبير وشغف، ومن الممكن أن يصل رجال مصر للنهائيات  وكل شيء وارد لكن في السيدات الأمر صعب للغاية بسبب منافسة أمريكا والصين على منافسات السيدات.

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واختتمت: "مصر جديرة بتنظيم البطولات الكبرى لأن لديهم كوادر وكفاءات كبيرة وأرى أمرا رائعا عن اعتماد الاتحاد المصري على عناصر شبابية من أسرة اللعبة، وهو أمر مميز لضخ دماء جديدة باستمرار وذلك يعجبني في مصر وهو النظرة المستقبلية بخطة واضحة، عكسنا في أوروبا فنحن نبقي على الخبرات لأكبر وقت ممكن:"

ويشارك فى نسخة هذا العام من البطولة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

 


وكان الاتحاد الدولي لـ الجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

قائمة منتخب الجمباز الفني في كأس العالم

ويخوض منتخب الجمباز البطولة بقائمة مكونة من:

فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

ويضم الجهاز الفني كلا من، زكريا محي الدين مديرا فنيا ويعاونه عمر حسن ورضوى الجوهري.

فني رجال:
علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.

ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مديرا فنيا، ومعه الخبير الأوكراني يفجيني كوزن، ويعاونهم عرفات محمود وشريف جودت ومحمد عبد الرؤوف وأحمد عبد الرحيم ومصطفى عمر.

حفل افتتاح مبهر في كأس العالم للجمباز

وأقيم أمس الخميس، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفنى "القاهرة 2024 "، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير الجارى على مجمع الصالات الدولى باستاد القاهرة، وهى إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وبدأ حفل الافتتاح  بعرض للموزع الموسيقي هشام خرما مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 37 هيئة رياضية من جميع أنحاء الجمهورية فى عرض الافتتاح، ثم عقبه  ذلك قسم الحكام وقسم اللاعبين وكلمات للضيوف والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للجمباز وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، ونال حفل الافتتاح اعجاب جميع الحاضرين.

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