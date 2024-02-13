وزير الرياضة يكشف سر إقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية (فيديو)

نهائي كأس مصر، كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السبب وراء إقامة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في السعودية.

ليه مباراة كأس مصر ستقام في السعودية؟.. وزير الرياضة يوضح التفاصيل#كلمة_أخيرة_مع_لميس_الحديدي#لميس_الحديدي pic.twitter.com/Zg1OvG6zJH — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) February 13, 2024

دعم الأندية

وقال وزير الرياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": إقامة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك له جانبان؛ الأول اقتصادي خاصة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها الأندية الفترة الأخيرة وحاجتها لتوفير موارد مالية تساعدها في المسابقات المختلفة المحلية والإفريقية والدولية، وجانب آخر له علاقة بالترويج للكرة المصرية.

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جانب ترويجي واقتصادي

ولفت إلى مشاركة بعض الأندية والمنتخبات الأوروبية الكبيرة في فعاليات ومباريات دخل السعودية ودول الخليج كجزء ترويجي واقتصادي ايضا.

تنمية موارد الأهلي والزمالك

وتابع: ديربي الأهلي والزمالك يجب أن يزداد قوة وهذا لن يتأتى إلا بتنمية الموارد من خلال منظومة التسويق الرياضي والترويج الخارجي.

2 مليون دولار عائد نهائي كأس مصر لاتحاد الكرة

وأكد: هناك جماهير مصرية ضخمة في المملكة العربية السعودية لذلك ستكون هناك مشاركة واسعة وحضور كبير في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر، وهذا يعد أكبر ترويج للقطبين والرياضة المصرية في الخارج، مشيرًا إلي أنه سيكون هناك عائد مباشر للمباراة بقيمة 2 مليون دولار وهذه القيمة المالية ستذهب لإتحاد الكرة بجانب 500 ألف دولار جوائز المباراة.



وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل إقامة مباراة نهائي كأس مصر عن الموسم 2022 - 2023 والذي سيجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في العاصمة السعودية الرياض.

نقل عالمي لنهائي كأس مصر

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: سيكون هناك بث مشترك بأعلى جودة لنهائي كأس مصر، وسنوفر مخرجا عالميا كان ينقل كأس العالم، وستقام حفلات وفعاليات مصرية كبيرة قبل المباراة.

نهائي تاريخي لمباراة الأهلي والزمالك

وأضاف: "الحضور تقريبا سيكون مخصصا للجماهير المصرية، وسيكون يوما تاريخيا ونهائي كأس مصر مختلف يليق باسم مصر وانا عايز الأهلي يكسب".