أسباب انخفاض نسبة السكر في الدم وأعراضه

يشير نقص السكر في الدم إلى انخفاض مستويات السكر أو الجلوكوز في الدم, انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب التعب والرعشة والعديد من الأعراض الأخرى, ويمكن أن تهدد الحياة في الحالات الشديدة وتوجد العديد من الأسباب المحتملة لنقص السكر في الدم.

تحتاج جميع الخلايا داخل الجسم، بما في ذلك خلايا الدماغ إلى الطاقة لتتمكن من أداء وظائفها, يزود الجلوكوز بالطاقة وهرمون الأنسولين يمكّن الخلايا من امتصاصه واستخدامه.

Advertisements

وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم، أو الجلوكوز، إلى الغيبوبة والوفاة.

ويمكن أن يحدث نقص السكر في الدم مع العديد من الحالات، ولكنه يحدث في أغلب الأحيان كرد فعل لأدوية مرض السكري، مثل الأنسولين, ويستخدم مرضى السكري الأنسولين لعلاج ارتفاع نسبة السكر في الدم.

انخفاض السكري في الدم, فيتو

ما هو نقص السكر في الدم؟

يمكن أن يكون الضعف علامة مبكرة على نقص السكر في الدم.

ويحدث نقص السكر في الدم عندما لا يكون هناك ما يكفي من الجلوكوز أو السكر في الدم.

تظهر الأعراض عادةً عندما تكون مستويات السكر في الدم أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر), وفقًا لموقع "medical news today" الطبي, ومع ذلك يمكن أن يختلف هذا العدد بين الأفراد ويمكن للأشخاص مراجعة طبيبهم لمعرفة المستوى الشخصي لانخفاض نسبة السكر في الدم.

وقد يرغب الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم في استخدام جهاز قياس نسبة السكر في الدم, وهو جهاز صغير محمول يراقب مستويات السكر في الدم, وتصدر بعض الشاشات إنذارًا إذا انخفضت المستويات عن مستوى معين ويمكن للأشخاص شراء أجهزة مراقبة نسبة الجلوكوز.

أعراض انخفاض السكر في الدم

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص السكر في الدم الخفيف من الأعراض الشائعة التالية:

الجوع

التعب

الهزة أو الاهتزاز

التعرق

خفقان القلب

معدل ضربات القلب السريع أو غير المنتظم

الدوخة والضعف

غثيان

قد يشمل نقص السكر في الدم الشديد ما يلي:

ارتباك

النوبات

الكوابيس

إغماء

غيبوبة

مضاعفات انخفاض السكر في الدم

إذا لم يتخذ الشخص أي إجراء، فقد يكون لديه:

صعوبة في الأكل أو الشرب

النوبات

فقدان الوعي

غيبوبة

ويمكن أن يكون نقص السكر في الدم الشديد مهددًا للحياة، وفي حالات نادرة قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه.

وقد لا يكون الشخص الذي يعاني من نقص السكر في الدم بشكل منتظم على علم بحدوثه أو أنه يزداد سوءًا, وقد لا يلاحظون العلامات التحذيرية مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وربما مميتة.

أسباب أنخفاض مستوي السكر في الدم

قد يعاني الأشخاص من نقص السكر في الدم لأسباب منها:

عدم تناول ما يكفي من الطعام: قد يؤدي الصيام أو عدم تناول وجبة ما إلى انخفاض مستويات السكر في الدم, وعدم تناول ما يكفي من الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

زيادة النشاط: زيادة مستويات النشاط البدني يمكن أن تؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم لبعض الوقت، خاصة لدى المصابين بداء السكري من النوع الأول.

انخفاض السكر في الدم, فيتو

بعض الأدوية: الكينين، وهو دواء يمنع الملاريا، يمكن أن يؤدي إلى نقص السكر في الدم, والجرعات العالية من الساليسيلات المستخدمة لعلاج الأمراض الروماتيزمية أو البروبرانولول لارتفاع ضغط الدم وقد تؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات السكر في الدم, ويمكن أن يحدث أيضًا عندما يتناول الشخص دواءً لمرض السكري دون أن يكون مصابًا بالسكري.

استهلاك الكحول: شرب كميات كبيرة من الكحول يمكن أن يتسبب في توقف الكبد عن إطلاق الجلوكوز المخزن في مجرى الدم.

بعض أمراض الكبد: يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الناجم عن الأدوية إلى نقص السكر في الدم لأنه يؤثر على الكبد.

اضطرابات الكلى: قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الكلى مشاكل في إفراز الأدوية, وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

ورم الأنسولين: يمكن أن يؤدي وجود ورم في البنكرياس إلى إنتاج البنكرياس لكمية كبيرة من الأنسولين.

مشاكل الغدد الصماء: يمكن أن تؤدي بعض اضطرابات الغدة الكظرية والغدة النخامية إلى نقص السكر في الدم, وهذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه عند البالغين.

نقص السكر في الدم التفاعلي أو بعد الأكل: ينتج البنكرياس الكثير من الأنسولين بعد تناول الوجبة.

الأورام: في حالات نادرة، يمكن أن يسبب الورم في جزء من الجسم غير البنكرياس نقص السكر في الدم.

المرض الشديد: يمكن لبعض الأمراض، مثل السرطان، أن تؤثر على العديد من الأعضاء، بما في ذلك البنكرياس, هذا يمكن أن يؤدي إلى نقص السكر في الدم.