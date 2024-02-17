السبت 17 فبراير 2024
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قريبًا، تدشين مشروع جامعة المنصورة المؤسسي "جسور التعاون" لربط البحث العلمي بالصناعة

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

تدشن جامعة المنصورة، يوم الثلاثاء المقبل، 20 فبراير مشروع جامعة المنصورة المؤسسي لربط البحث العلمي بالصناعة "جسور التعاون" بهدف سد الفجوة بين البحث العلمي  والقطاع الصناعي في مصر.

وذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وريادة  الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وأشراف  الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وبمشاركة رجال الأعمال  والمستثمرين بقطاع الدلتا  من أصحاب المصانع والاستثمار بمنطقة جمصة ودمياط الصناعية وميت غمر الاستثمارية وكذلك بحضور مديرى المراكز والوحدات البحثية والباحثين من مختلف القطاعات بالجامعة.

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وأكد  الدكتور شريف يوسف  خاطر أن هذا المشروع يأتى فى اطار سعى الجامعة لتحقيق رؤية القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لربط البحث العلمى بالصناعة  ودعم مخططات التنمية الشاملة  لبناء الجمهورية الجديدة  كما يأتى المشروع ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وربط البحث العلمى بالصناعة.

وأشار أن مشروع "جسور التعاون" يهدف لمحاولة  سد الفجوة بين البحث العلمي  والقطاع الصناعي في مصر من  خلال تعزيز التعاون بين جامعة المنصورة والصناعات المحلية، ويسعى المشروع إلى تحقيق تحول في كيفية تطبيق البحوث العلمية  لتقديم حلولا وتحقيق نتائج ملموسة في السوق تخدم التنمية في مصر.

وأوضح الدكتور طارق غلوش أن تتمثل قطاع الدراسات العليا حرص على تدشين مشروع "جسور التعاون" لإنشاء نموذج متكامل للتعاون بين الأكاديميين والصناعيين، بحيث يصبح معيارًا للابتكار والتطوير في مصر. وأن تكون جامعة المنصورة مركزًا للتميز في البحث العلمي وتطبيقه في الصناعة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن رسالة  مشروع "جسور التعاون" تتحدد في التعاون بين الجامعة وما تتضمنه من مراكز ومعامل بحثيه وبحوث تطبيقيه من جهة  والصناعة من جهة اخري، لتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وهذا يشمل تشجيع البحوث التطبيقية، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص للباحثين للتفاعل مع الصناعة والاستفادة من الخبرات العملية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

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