السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

تفاصيل مشاركة جامعة المنصورة الجديدة مع منظمة تبادل العلماء الألمانية DAAD في برنامج الحوار

جلنب من المشلركة،
جلنب من المشلركة، فيتو

شارك الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة  ، في فعاليات ورشة التدريب المقدمة من وكالة تبادل العلماء الالمانية DAAD بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بعنوان  "تقييم وضمان الجودة في إدارة الجامعات كجزء من عملية تدويل الجامعات المصرية" ,
 

وتأتي المشاركة في إطار اهتمام جامعة المنصورة الجديدة بالتعاون الدولي مع المؤسسات العالمية وتدويل التعليم الجامعي المصري، بحضور عدد من قيادات الجامعات المصرية.

موضوعات التدريب

شمل التدريب علي مدار يومين  مناقشات حول موضوعات التدويل والاعتماد فى الجامعات الألمانية والمصرية،  الفارق بين هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالدولتين، كيفية خلق ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية،  تأثير اساليب القيادة علي حوكمة التعليم العالي، التدويل واقامة الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية واستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي فى تطوير وتدويل مؤسسات التعليم العالي.

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حيث قام بالتدريب من الفريق الالماني الدكتور مايكل هولتشر وا.د.سوزان هاريس هيومرت من هيئة ضمان الجودة والاعتماد الالمانية ومن الفريق المصري الدكتور يوهانسن عيد المدير السابق لهيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية، 

و شارك في الحضور  ممثلا عن جامعة المنصورة الجديدة الدكتورة  سوزي فايز مدير برنامج الطب والجراحة وعرضت من خلال المناقشات بعض ممارسات الجودة التي تتم داخل الجامعة منذ انشائها واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فى انظمة الجامعة المختلفة.

 

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