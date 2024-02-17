ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 573 منذ عملية طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.
عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: "إن الجندي أوري يعيش قتل في عملية كريات ملاخي أمس الجمعة، والتي تم تنفيذها بالضفة الغربية".
وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد قتلاه إلى 573 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر، بينهم ضباط وجنود.
حادث كريات ملاخي
وبالأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، بارتفاع حصيلة قتلى ومصابي حادث إطلاق النار بـ كريات ملاخي شرق أسدود المحتلة إلى 6، كاشفة عن مقتل منفذ العملية.
وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وصل إلى موقع الحادث في كريات ملاخي.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الشرطة طلبت من السكان في بلدات قريبة من كريات ملاخي التزام المنازل، وإن الإسعاف الإسرائيلي نقل عددا من الجرحى حالتهم بين المتوسطة والخطيرة.
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