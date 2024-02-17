السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يقتحم مشافي خان يونس بغزة وينكل بالكوادر الطبية

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، أن الكوادر الصحية في مستشفى الأمل بـ خان يونس تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى رغم استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان: "تعرضت طواقمنا في مستشفى الأمل للتنكيل، وقوات الاحتلال صادرت الأموال وخربت الأقسام فيه"، مشيرا إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال في مستشفى الأمل جرائم حرب تعيق عملنا الإنساني.

في غضون ذلك، يتزايد القلق حيال وضع المرضى المحاصرين في مستشفى ناصر بخان يونس في غزة، الذي اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وادعى أنه عثر فيه على أسلحة و"إرهابيين"، فيما نددت حركة "حماس" بوفاة عدد كبير من المرضى.

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أطباء بلا حدود تطالب الاحتلال بوقف الهجوم على مجمع ناصر الطبي بغزة

وأمس، طالبت منظمة أطباء بلا حدود، دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها الغاشم على مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة فورا.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قالت منظمة الصحة العالمية أيضا: "نحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد العملية الإسرائيلية".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل، بتجدد إطلاق النار من آليات إسرائيلية تجاه محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

 

صحة غزة تناشد المؤسسات الأممية إنقاذ مرضى مجمع ناصر الطبي

 وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أنه أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقالت الوزارة في بيان: "توقفت المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي ونخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم".

وأعلنت عن وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.

 

استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة

وأضافت: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن".

وتابع البيان: "نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد ذكرت في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظمية في مجمع ناصر الطبي ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.

وأدى الاستهداف أيضا لتلف أنبوب الأكسجين وتسريبه، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة، وتعرض المرضى للخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.

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