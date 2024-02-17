بيراميدز يكشف مدة غياب علي جبر بعد الإصابة

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة علي جبر المدافع الدولي ومدة غيابه المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

وخرج علي جبر في التدريب الأخير الذي سبق مباراة زد في الدوري، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، وغاب عن اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب أجرى أشعة خلال الأيام الماضية أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ومن المنتظر أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٣ أسابيع يخوض خلالها برنامجا علاجيا وتأهيليا لتجهيزه من تلك الإصابة.

Advertisements

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

ويلتقي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري غدا الأحد في بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

مباراة بيراميدز وزد

الدوري المصري، تعادل فريق بيراميدز ونظيره زد سلبيا من المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في لقاء وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري

تنطلق الأحد المقبل منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى بإقامة ثلاث مباريات تجمع إنبى مع سموحة والبنك الأهلى مع زد إف سى وأخيرًا بيراميدز مع الاتحاد السكندرى.

الأحد 18 فبراير

انبى وسموحة..4 عصرًا على استاد بتروسبورت

البنك الاهلى وزد اف سى..4 عصرا على استاد القاهرة الدولى

بيراميدز والاتحاد السكندري..7 مساء على استاد الدفاع الجوى



الاثنين 19 فبراير

مودرن فيوتشر والمقاولون..4 عصرا استاد السلام

الاسماعيلى والزمالك..7 مساء استاد الإسماعيلية



الثلاثاء 20 فبراير

سيراميكا والجونة..4 عصرًا على استاد القاهرة

الداخلية وفاركو.. 7 مساء على استاد الكلية الحربية

المصري البورسعيدى وبلدية المحلة.. 7 مساء على استاد برج العرب