بيراميدز يسعى لخطف صدارة الدوري من زد إف سي

الدوري المصري، يحل فريق بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز وزد

يسعي كلا الفريقين لخطف الفوز بمواجهة اليوم حيث يسعي بيراميد لخطف صدارة الدوري من زد الذي يسعي للحفاظ علي القمة.

ويحتل زد صدارة الدوري برصيد 19 نقطة في حين يحتل بيراميدز الترتيب الرابع برصيد 17 نقطة

قائمة بيراميدز لمباراة زد

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادب بيراميدز قائمة مباراة زد في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود المدافع الدولي وقائد الفريق علي جبر خلال مباراة زد في الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن إصابة اللاعب خلال التدريب الأخير قبل لقاء زد بآلام على مستوى العضلة الضامة.

أوضح الطبيب أن المدافع الدولي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة على موضع الإصابة لمعرفة مدى قوتها وفترة العلاج التي يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة بيراميدز وزد بالدوري المصري

ويحل بيراميدز ضيفا في السابعة من مساء الأربعاء ضيفا على نظيره فريق نادي زد على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز لخوض اول تحدي له بقيادة الفريق السماوي بعد توليه المهمة خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وسيكون التحدي الأول له ببطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة فريق اف سي زد اليوم الاربعاء

وودع فريق بيراميدز بطولة كأس الرابطة على يد المصري بنتيجة 3\1

المصري يقصي بيراميدز

وكان آخر ظهور لفريق نادي بيراميدز قبل تولي يورتشيتش قيادة الفريق أمام فريق المصري البورسعيدي الذي إطاح به من كأس الرابطة وحقق فوزا كبيرا بثلاثية أهداف مقابل هدف بملعب الجيش ببرج العرب بالدور الـ٨ لبطولة كأس رابطة الأندية موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وأحرز ثلاثية المصري ميدو جابر وصلاح محسن وكريم العراقي في الدقائق 27 و75 و85.

وأحرز هدف بيراميدز فخري لاكاي في الدقيقة 90 وتم الغاء هدف لصلاح محسن بداعي التسلل.

كرونوسلاف يورشيتش مديرا فنيا لبيراميدز

وأعلن نادي بيراميدز تعيين الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مديرا فنيا للفريق السماوي خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تمت إقالته من تدريب الفريق.

وأنهى نادي بيراميدز الاتفاق مع المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي لتولي قيادة تدريب فريق بيراميدز خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وقدم نادي بيراميدز الجهاز الفني الجديد للفريق على هامش تدريب الفريق الأول لكرة القدم، على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي.

الجهاز الفني الجديد لبيراميدز

ويتولى يورتشيتش مهمة إدارة الفريق بصحبة جهاز معاون يمتلك سيرة ذاتية قوية على النحو التالي:

المدرب المساعد: يوسيب أومرشين تشيكو

مدرب الأحمال: زفنكو كوميس

مدرب التأهيل: مارين مانداريتش

ويضم الجهاز الفني كذلك:

الكابتن محمد ناجي جدو.. مدرب الفريق

الكابتن خالد عبد الله.. مدرب حراس المرمى

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب ٢/٢

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الإسكندرية١/١

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون

زد ضد بيراميدز.. 7:00 مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة

بلدية المحلة ضد فيوتشر.. 4:00 عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

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الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- زد اف سي 19 نقطة

2- إنبي 19 نقطة

3- الاتحاد السكندري 18 نقطة

4- بيراميدز 17 نقطة

5- طلائع الجيش 17 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- البنك الأهلي 10 نقاط

15- الإسماعيلي 8 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط