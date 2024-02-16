الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

إبراهيم سعيد: رمضان صبحي يبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الانتقال للزمالك

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن موقفه من الانتقال لصفوف الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "رمضان صبحي يحسم الجدل ويبلغ إدارة نادي بيراميدز برغبته في الانتقال لصفوف الزمالك خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز طلب بشكل نهائي الرحيل في نهاية الموسم إلى الزمالك".

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وأوضح: "اللاعب رافض الاستمرار مع بيراميدز ويرى أنه يحتاج إلى فريق جماهيري كبير من أجل التعبير عن مستواه الحقيقي".

وأتم: "رمضان صبحي يرغب في خوض تجربة عبد الله السعيد بعدما تأكد من عدم عودته لصفوف الأهلى مرة أخرى".

وكان قد تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

 

ووضع مسئولو نادي الزمالك، مجموعة من اللاعبين المميزين في الدوري المصري من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد. 

وأكد المصدر، أن من ضمن اللاعبين الذي يضع الزمالك عينه عليهم هو رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز لضمه مع الموسم الجديد بعد تمسك إدارة ناديه باستمراره في الميركاتو الشتوي الماضي. 

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم صفقة ضم رمضان صبحي من بيراميدز في الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري. 

 

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