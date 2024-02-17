حبس مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص بـ السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص بالسلام.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مهندس) بإنشاء وتشغيل شبكة لإعادة توزيع الإنترنت نظير مبالغ مالية من المواطنين بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، متخذًا من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالعقار، وعُثر بحوزته على (الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة )، وبمواجهته اعترف بنشاطه وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.