السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

قيده وألقى جثته في النيل، استمرار حبس المتهم بتعذيب شاب وقتله بأطفيح

استمرار حبس المتهم
استمرار حبس المتهم بتعذيب شاب وقتله بأطفيح، فيتو

أمر قاضي المعارضات بالجيزة باستمرار حبس المتهم بقتل صديقه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعد تكبيل يديه من الخلف بـ "شال أبيض" وتعذيبه، ثم ألقى جثته على ضفاف النيل في أطفيح.

تحقيقات النيابة لكشف غموض الحادث

وكانت النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها.

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بعد عدة أيام من الفحص، توصلت التحقيقات إلى أن المتهم "عاطل 34 سنة" تواصل مع المجني عليه في العقد الثالث من العمر، وقام باستدراجه، وإطلاق الخرطوش على رأسه، عقب تكبيله من الخلف بشال أبيض، وذلك بسبب الخلاف على مبلغ مالي بينهما.

اعترافات المتهم بقتل المجني عليه في أطفيح 

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية باستدراج المجني عليه إلى شاطئ النيل، بسبب خلافات مالية بينهم، قام المتهم بإطلاق العيار الناري صوب رأس المجني عليه، ليسقطه قتيلا، بعدما قام بتوثيقه مستخدما الشال الذي كان يرتديه المجني عليه، وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة.

العثور على جثة على ضفاف نيل أطفيح 

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان شخص مجهول الهوية على ضفاف نهر النيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة وأسباب وقوع الجريمة.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات، العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر مكبل اليدين بقطعة قماش وبه طلقات في الرأس، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة. 

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