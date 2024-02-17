مجموعة الـ7 تحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح: له عواقب مدمرة

أعربت مجموعة الـ7، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن قلقها من "خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة"

مجموعة الـ7 قلقة من تهجير الفلسطينيين خارج غزة

وقالت مجموعة الـ7 في بيانها: "قلقون من العواقب المدمرة المحتملة لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح".

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت مجموعة الـ7 اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما، لمناقشة 3 ملفات رئيسية تتعلق بأزمات دولية، المتمثلة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والصراع الروسي الأوكراني والوضع في البحر الأحمر.

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أبرز الملفات على طاولة مجموعة الـ7

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء فرانس بريس، أن روما تستضيف اليوم السبت الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى برئاسة إيطاليا، وهو مخصص للبحث في الأزمات الدولية.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في جنوب ألمانيا، ويستهله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني "بمناقشة الأزمة في قطاع غزة وآثارها في الشرق الأوسط"، حسب بيان أصدرته الخارجيّة الإيطاليّة، الجمعة.

ويتواصل الاجتماع "بتبادل للأفكار حول الوضع في البحر الأحمر"، حيث تكثف ميليشيا الحوثي انطلاقًا من اليمن هجماتها على سفن تجارية، وتدفع بذلك العديد من مالكي السفن إلى تجنب هذا الممر الحيوي للتجارة الدولية.

أما الجزء الثاني من الاجتماع "فسيكون مفتوحًا لمشاركة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وفيه ستتم مناقشة الحرب الروسية الأوكرانية ومواصلة دعم مجموعة السبع لكييف"، بحسب ما ورد في البيان الإيطالي.

وقرّرت مجموعة السبع، في يوليو 2023، توقيع عقود أمنية ثنائية مع أوكرانيا. وبعد توقيع عقد مع لندن في يناير، وقّعت كييف، الجمعة، اتفاقين مماثلين مع ألمانيا وفرنسا.

