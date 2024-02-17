بينها حرب غزة، مجموعة السبع تبحث 3 أزمات دولية

تناقش دول مجموعة السبع، في العاصمة الإيطالية روما، 3 ملفات رئيسية تتعلق بأزمات دولية، المتمثلة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والصراع الروسي الأوكراني والوضع في البحر الأحمر.

وبحسب فرانس برس، تستضيف روما اليوم الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى برئاسة إيطاليا، وهو مخصص للبحث في الأزمات الدولية.

ويُعقد هذا الاجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في جنوب ألمانيا، ويستهله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني "بمناقشة الأزمة في قطاع غزة وآثارها في الشرق الأوسط"، حسب بيان أصدرته الخارجيّة الإيطاليّة، الجمعة.

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ويتواصل الاجتماع "بتبادل للأفكار حول الوضع في البحر الأحمر"، حيث تكثف ميليشيا الحوثي انطلاقًا من اليمن هجماتها على سفن تجارية، وتدفع بذلك العديد من مالكي السفن إلى تجنب هذا الممر الحيوي للتجارة الدولية.

أما الجزء الثاني من الاجتماع "فسيكون مفتوحًا لمشاركة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وفيه ستتم مناقشة الحرب الروسية الأوكرانية ومواصلة دعم مجموعة السبع لكييف"، بحسب ما ورد في البيان الإيطالي.

وقرّرت مجموعة السبع، في يوليو 2023، توقيع عقود أمنية ثنائية مع أوكرانيا. وبعد توقيع عقد مع لندن في يناير، وقّعت كييف، الجمعة، اتفاقين مماثلين مع ألمانيا وفرنسا.