طرق التخلص من بقع البهاق وأعراضه

يؤدي البهاق إلى فقدان بقع من الجلد لونها، ويمكن أن يؤثر أيضًا على العينين والشعر، ويصاب به الأشخاص من أي عمر أو جنس أو عرق، وتعد بقع البهاق أكثر حساسية لأشعة الشمس.

تظهر بقع البهاق عندما يتم تدمير الخلايا الصباغية الموجودة في الجلد.

الخلايا الصباغية هي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين، ويمنح الميلانين البشرة لونها ويحميها من أشعة الشمس فوق البنفسجي.

البهاق, فيتو

أعراض البهاق

من الأعراض المميزة للبهاق ظهور بقع مسطحة ذات لون فاتح على الجلد، وغالبًا ما تكون البقعة البيضاء الأولى التي تصبح ملحوظة عبارة عن منطقة تعاني من حروق الشمس أو إصابة طفيفة.

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وقد تبدأ كبقعة بسيطة، شاحبة قليلًا عن بقية الجلد ولكن مع مرور الوقت تصبح شاحبة حتى تتحول إلى اللون الأبيض.

وتختلف البقع في الشكل والحجم, ويمكن أن تلتهب الحواف في بعض الأحيان مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الحكة.

ومع ذلك فإن البهاق عادة لا يسبب أي إزعاج أو تهيج أو وجع أو جفاف في الجلد، على الرغم من أنه عادة ما يكون أكثر عرضة لحروق الشمس وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

آثار البهاق تختلف بين الناس على سبيل المثال، قد يكون لدى بعض الأشخاص عدد قليل فقط من النقاط البيضاء التي لا تتطور أكثر بينما يصاب آخرون ببقع بيضاء أكبر تتجمع معًا وتؤثر على مناطق أكثر أهمية من الجلد.

ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من فقدان السمع وفقدان تصبغ العين وأمراض المناعة الذاتية الأخرى، مثل مرض الغدة الدرقية.

علاج البهاق

يمكن أن تساعد العديد من العلاجات في تقليل ظهور البهاق، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد لا يرغبون في علاجها على الإطلاق.

استخدام واقي الشمس

من المهم استخدام واقي الشمس لحماية البشرة، وتكون البقع الفاتحة من الجلد حساسة بشكل خاص لأشعة الشمس ويمكن أن تحترق بسرعة.

العلاج بالضوء مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية

أحد خيارات العلاج الشائعة هو التعرض لأطوال موجية معينة من الأشعة فوق البنفسجية (UVB) والتي تسمى العلاج بالضوء, وتتوفر وحدات العلاج الضوئي المنزلية ولكن يجب استخدامها تحت إشراف الطبيب.

إذا ذهب الشخص إلى عيادة لتلقي العلاج، فقد يوصي أخصائي الرعاية الصحية بزيارتين إلى ثلاث زيارات أسبوعيًا.

إذا كانت هناك بقع بيضاء في مناطق كبيرة من الجسم، فقد يساعد العلاج بالضوء فوق البنفسجي (UVB).

العلاج بالضوء فوق البنفسجي (UVB)، مع العلاجات الأخرى يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على البهاق ومع ذلك، فإن النتيجة لا يمكن التنبؤ بها، ولا يوجد حتى الآن علاج لإعادة تصبغ الجلد بالكامل.

العلاج بالضوء مع ضوء UVA

يتم إجراء العلاج بالأشعة فوق البنفسجية في بيئة الرعاية الصحية، حيث يشمل الأشخاص تناول دواء يزيد من حساسية بشرتهم للأشعة فوق البنفسجية.

عادةً ما يكون التقدم واضحًا بعد 6-12 شهرًا من العلاج.

البهاق, فيتو

الكورتيكوستيرويدات الموضعية

مراهم الكورتيكوستيرويد هي كريمات تحتوي على الستيرويدات, ويجب استخدام الكورتيكوستيرويدات بحذر على الوجه وفقط تحت إشراف الطبيب بسبب آثارها الجانبية المحتملة، مثل:

ترقق الجلد

عروق العنكبوت

آفات حب الشباب

كالسيبوترين

كالسيبوترين هو شكل من أشكال فيتامين د يستخدم في العلاج الموضعي، وغالبًا ما يتم دمجه مع الكورتيكوستيرويدات أو العلاج الضوئي, وقد تشمل الآثار الجانبية ما يلي:

الحكة

احمرار

احتراق

الأدوية التي تؤثر على الجهاز المناعي

الأدوية الموضعية تاكروليموس وبيميكروليموس هي أدوية تعرف باسم مثبطات الكالسينيورين, وقد تساعد في علاج بقع التصبغ الصغيرة.