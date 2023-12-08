منها الدوائي والجراحي، علاج البهاق وأعراضه

يتسبب البهاق في فقدان لون الجلد أو تصبغه وتظهر مناطق ناعمة بيضاء أو فاتحة تسمى البقع على الجلد ويبدأ عمومًا على اليدين والساعدين والقدمين والوجه، على مستوى العالم، يعاني حوالي 1% من السكان من البهاق وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي، العلاج ليس ضروريًا ولكنه متاح إذا كنت لا تحب التغييرات في لون بشرتك.

البهاق، فيتو

أعراض البهاق

تشمل علامات وأعراض البهاق ما يلي:

بقع من الجلد أو الأغشية المخاطية التي تفقد لونها، ويمكن أن تبدو بيضاء أو أفتح من لون بشرتك الطبيعي.

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وتتحول بقع الشعر على الجسم إلى اللون الفضي أو الرمادي أو الأبيض.

ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة وتؤثر فقط على مساحة صغيرة من الجسم أو شديدة وتؤثر على مساحة كبيرة من الجلد، ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالبهاق من حكة في الجلد قبل بدء إزالة التصبغ.

أين تظهر أعراض البهاق؟

ويمكن أن تظهر أعراض البهاق في أي مكان على جلد الجسم، وتشمل الأماكن الأكثر شيوعًا لأعراض البهاق ما يلي:

الأيدي.

القدم.

الوجه.

الأغشية المخاطية (داخل الفم والشفتين والأنف).

الأعضاء التناسلية.

أسباب الإصابة بالبهاق

نقص صبغة الجلد (الميلانين) يسبب البهاق وسبب حدوث ذلك غير معروف وتشير الأبحاث إلى أن البهاق يمكن أن يكون نتيجة لما يلي:

حالة من أمراض المناعة الذاتية: يخطئ جهاز المناعة في الخلايا السليمة (الخلايا الصباغية) على أنها غزوات أجنبية، مثل البكتيريا التي يمكن أن تسبب ضررًا لجسمك، وهذا يجعل جهاز المناعي يبالغ في رد فعله ويطور أجسامًا مضادة لتدمير الخلايا الصباغية.

التغيرات الجينية: يمكن أن تؤثر الطفرة الجينية أو التغيير في الحمض النووي للجسم على كيفية عمل الخلايا الصباغية، وتوجد أكثر من 30 جينا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالبهاق.

الإجهاد: قد تتغير كمية الصبغة التي تنتجها الخلايا الصباغية إذا كنت تعاني من إجهاد عاطفي متكرر أو إجهاد جسدي على الجسم، خاصة بعد الإصابة.

المحفزات البيئية: يمكن لعوامل مثل الأشعة فوق البنفسجية والتعرض للمواد الكيميائية السامة أن تؤثر على كيفية عمل الخلايا الصباغية.

علاج البهاق

علاج البهاق ليس ضروريا، لأن الحالة ليست ضارة للجسم وهي تجميلية فقط، وإذا كنت تعاني من البهاق المنتشر على نطاق واسع أو كانت الأعراض الجسدية تؤثر على الصحة العاطفية، فيمكن للطبيب المساعدة في العثور على خيار علاجي لإنشاء لون موحد للبشرة إما عن طريق استعادة اللون (إعادة التصبغ) أو إزالة اللون المتبقي (تصبغ) في البشرة، وتشمل العلاجات الشائعة للبهاق ما يلي:

الأدوية.

العلاج بالضوء.

علاج التصبغ.

الجراحة.

تقديم المشورة.

الأدوية

لا يوجد دواء محدد لمنع البهاق من التأثير على البشرة ولكن توجد بعض الأدوية التي يمكن أن تبطئ سرعة فقدان التصبغ، وتساعد الخلايا الصباغية على إعادة النمو أو إعادة اللون إلى البشرة، ويمكن أن تشمل أدوية علاج البهاق ما يلي:

الكورتيكوستيرويدات.

مثبطات يانوس كيناز الموضعية.

مثبطات الكالسينيورين.

العلاج بالضوء

العلاج بالضوء أو العلاج بالضوء هو العلاج الذي يساعد على إعادة اللون إلى البشرة، ويستخدم الطبيب الصناديق الضوئية أو أضواء الأشعة فوق البنفسجية B (UVB) أو أشعة الليزر الطبية الموجهة إلى البشرة لفترة قصيرة من الوقت، وقد يستغرق الأمر عدة جلسات علاج بالضوء لرؤية النتائج.

الجمع بين دواء السورالين عن طريق الفم والأشعة فوق البنفسجية (PUVA) يعالج مناطق واسعة من الجلد المصابة بالبهاق، هذا العلاج فعال للأشخاص الذين يعانون من البهاق في الرأس والرقبة والجذع والجزء العلوي من الذراعين والساقين.

علاج التصبغ

يؤدي علاج التصبغ إلى إزالة لون البشرة الطبيعي ليتناسب مع مناطق الجلد المصابة بالبهاق، ويستخدم علاج التصبغ عقار مونوبنزون، ويمكن تطبيق هذا الدواء على البقع المصطبغة من الجلد، وسيؤدي ذلك إلى تحويل البشرتة إلى اللون الأبيض لتتناسب مع المناطق المصابة بالبهاق.

البهاق، فيتو

الجراحة

الجراحة هي خيار علاجي للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالبهاق، ويمكن أن يشمل العلاج الجراحي ما يلي:

ترقيع الجلد: يتم أخذ الجلد من جزء واحد من الجسم واستخدامه لتغطية جزء آخر، وتشمل المضاعفات المحتملة التندب أو العدوى أو الفشل في إعادة التصبغ، وقد يُطلق على هذا أيضًا اسم التطعيم المصغر.

تطعيم الفقاعة: يستخدم تطعيم الفقاعة الشفط لإنشاء بثرة على الجلد وسيقوم مزود الخدمة بعد ذلك بإزالة الجزء العلوي من البثرة لتوصيلها بمنطقة الجلد المصابة بالبهاق.

وقد لا يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية إذا كنت:

انتشار البهاق بسرعة.

ندبة بسهولة.

ظهور ندبات بارزة تنمو بشكل أكبر من حجم الجرح (الجدرة).

تقديم المشورة النفسية

يجد بعض الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالبهاق أن الاستشارة أو زيارة أخصائي الصحة العقلية مفيدة للمساعدة في تحسين احترامهم لذاتهم أو القلق أو الاكتئاب الذي يمكن أن يرتبط بالتغيرات التي تطرأ على بشرتهم، ويمكن أن يسبب البهاق ضائقة نفسية ويمكن أن يؤثر على نظرة الشخص وتفاعلاته الاجتماعية وإذا حدث ذلك، فقد يقترح الطبيب أن تلتقي بمستشار أو تحضر مجموعة دعم.