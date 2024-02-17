البابا تواضروس يشرح أهم 5 محطات في حياة الإنسان

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من خدام وشباب كنيسة السيدة العذراء، توريل، بالمنصورة برفقة القمص أنجيلوس إميل والقس رويس مفيد كاهني الكنيسة.

رحب بهم قداسة البابا تواضروس الثاني وحدثهم عن أهم خمس محطات في حياتنا من خلال الأعياد السيدية التي احتفلنا بهم منذ بداية العام الميلادي الجديد، وهي أعياد الميلاد، الختان، الغطاس، عرس قانا الجليل، دخول السيد المسيح الهيكل، والأخير احتفلت به الكنيسة اليوم.



و أشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن محطة عيد الميلاد تمثل البداية الجديدة "فلنبدأ بدأ حسنًا". ومحطة عيد الختان تمثل الاسم الجديد الذي نناله في المسيح، بينما يعد عيد الغطاس محطة الولادة الجديدة والتي ننالها عن طريق سري المعمودية والميرون.

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ويعتبر عيد عرس قانا الجليل محطة تكوين الأسرة الجديدة، أما عيد دخول السيد المسيح الهيكل تمثل محطة الحياة الجديدة في السماء.

وعقب الكلمة أجاب قداسة البابا تواضروس الثاني على عدد من الأسئلة التي تلقاها من الشباب واستمع لبعض الترانيم التي رتلوها.



البابا تواضروس الثاني يلتقي مجموعة خدمية من النمسا

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أعضاء فريق "إفنوتي نيمان"، وهو فريق خدمي من إيبارشية النمسا، الذين يخدمون تحت إشراف نيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا.

وحضر الفريق بصحبة الراهب القس ثيؤدور الأنبا أنطونيوس، والأب القس باخوميوس عدلي، لتقديم خدمات للأطفال في عدة كنائس ببعض القرى بمصر، حيث قدموا خدماتهم على مدار الأسبوعين الماضيين.

رحب بهم قداسة البابا تواضروس الثاني وألقى عليهم كلمة بعنوان "المحبة تفتح العيون"، وذلك ضمن المؤتمر الذي بدأت أعماله تحت عنوان "تَعَالَ وَانْظُرْ" (يو ١: ٤٦) وذلك في ختام جولتهم الخدمية بمصر.

يذكر أن هذه هي السنة التاسعة التي يزور فيها فريق "إفنوتي نيمان" مصر لتقديم خدماتهم فيها.



البابا تواضروس يصدر تعليمات جديدة لإيبارشية غرب كندا



استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، اليوم السبت، نيافة الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا مونتريال وغربي كندا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بولس استشار قداسة البابا تواضروس في بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في إيبارشية غرب كندا.