الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

الجيش الروسي يسقط 9 مسيرات أوكرانية

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

ذكرت  وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء،  أن أنظمة الدفاع الجوي  التابعة لها نجحت في التصدي وتدمير 9 طائرات بدون طيار أطلقتها أوكرانيا فوق منطقتي بيلجورود وفورونيج الروسيتين وكذلك فوق البحر الأسود.

الجيش الروسي يسقط  9 مسيرات أوكرانية 

وأضافت وزارة الدفاع في التقرير الذي نقلته وسائل إعلام روسية أن الأنظمة أسقطت طائرتين بدون طيار فوق منطقة بيلجورود وواحدة فوق منطقة فورونيج.وتقع المنطقتان في جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

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وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أنه كماتم تدمير 6 طائرات بدون طيار فوق البحر الأسود.وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن امرأة نُقلت إلى المستشفى متأثرة بجروح نتيجة الهجوم.

الحرب الروسية الأوكرانية 

ولم تكن هناك معلومات من جلادكوف أو وزارة الدفاع الروسية عن الأضرار المحتملة، كما لم يصدر رد فوري من أوكرانيا بشأن الهجمات.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في ضربات على أراضي كل منهما. ويقول الجانبان إن هجماتهما الجوية، التي غالبا ما تكون بعيدا عن خط المواجهة، تهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل.

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