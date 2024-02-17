تقرير الإحصاء السنوي: 7.9 % انخفاض بحوادث الحريق في مصر خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بيــان صحفي حول التقرير السنوي لحوادث الحـريق في مصر عام 2023.

كان من أهم مؤشرات التقرير ما يلي:

• بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023، مقابل 49341 حادثة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

• وفقـــًا للحــالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 10137حـــادثة بنسبة 22.3%، يليــه الحريق بسبب الإهمال بعــدد 4991 حادثة بنسبـة 11% خــلال عام 2023.

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• أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ إلخ..) بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالي مسببات الحريق.

• جاءت المباني السكنية في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حادثة بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) بعدد 17106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالي حوادث الحريق.

• على مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5993 حادثة بنسبة 13.2%، يليها محافظـــــة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبــــة 8.6%، وفى المرتبــــة الأخــــيرة محـــافظــــــة شمـــال سينـــــاء بعدد 137 حادثة وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.

• على مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحوادث الحريق على مستوي شهور السنة بعدد 5067 حادثــــــة بنسبــــة 11.2%، يليـــه شهـــر يونيو بعدد 4365 حادثـــــة بنسبــــة 9.6% وأخيرًا شهر ديسمبر بعدد 2671 وبنسبة 5.9% من إجمالي حوادث الحريق.

• بلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 239 متوفى عام 2023 مقابل 203 متوفى عام2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن عام 2022، بلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023 مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.