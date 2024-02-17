السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

نجل نتنياهو،فيتو
نجل نتنياهو،فيتو

سلطت شبكة العربية الضوء على مقر إقامة يائير نجل  رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومشاكله التي لا تنتهي على ما يبدو.

نجل نتياهو يعاود الجدل

 وبعد الجدل الذي أثارته انتقاداته للجيش، عاد إلى السطح ملف إقامته بالخارج.

ونشر المعلق السياسي الأمريكي ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي الشهير جاكسون هينكلي، تغريدة عبر حسابه في منصة X، تضمنت صورًا جديدة لنجل رئيس الوزراء الإسرائيلي. 

وتحدّث هينكلي عن أن يائير نتنياهو يختبئ مع شريك له في شقة فاخرة في ميامي.

Advertisements

وأوضح أن أجرة تلك الشقة تبلغ 5000 دولار شهريا.

وأكد تقرير بريطاني أن نجل رئيس الوزراء يعيش في مجمع "هالاندال بيتش" الراقي منذ منتصف شهر يناير الماضي، ومن غير الواضح من الذي يدفع إيجارا بقيمة 5000 دولار شهريًا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وظهر الشاب البالغ من العمر 33 عامًا في الصور المنتشرة، من على شرفة الشقة تارة يحتسي القهوة، وتارة يتصفح هاتفه، وفي أخرى يتأمل وإلى جانبه صديق على ما يبدو.

فيما لم تكن هذه أول مرة تسلط الأضواء فيها على حياة ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ففي ديسمبر الماضي، أفاد مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن تكاليف حراسة يائير، خلال إقامته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية قبل أشهر بلغت نحو مليون شيكل، أي كما يعادل 275 ألف دولار، سددت من قبل الخزينة العامة.

وأكد التقرير حينها أن حارسين من جهاز الأمن العام "الشاباك" يرافقان يائير أثناء تواجده في الولايات المتحدة.

كما شمل المبلغ المذكور، تكاليف الإقامة والطعام للحراس الشخصيين، فضلا عن سيارة وسائق، بالإضافة إلى أجرة حارس أمن محلي، إلا أنه لم يشمل تكلفة سفر الحراس من إسرائيل إلى ميامي والعودة لاحقا.

كيفية تحويل المبلغ

وحولت المبالغ والمصاريف من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي، التي تحملت الجزء الأكبر من النفقات.

ولفت المصدر إلى أن الكلفة "زادت جزئيا لأن يائير تنقل من مكان إلى آخر، لاسيما أن ميامي منطقة باهظة الثمن".

وكان نجل نتنياهو تعرض لانتقادات واسعة أيضًا خلال استجمامه على شواطئ ميامي بالتزامن مع اندلاع الحرب بين قوات بلاده وحركة حماس في غزة، ومقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في السابع من أكتوبر الماضي.

كما طالت الانتقادات منحه جواز سفر دبلوماسيا، علمًا أن القانون لا يمنح أولاد رؤساء الوزراء تلك الميزة ما لم يكونوا قصرًا.

يذكر أن يائير كان حمّل في نوفمبر الماضي، في تعليقات على مواقع التواصل، الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والمحكمة العليا، مسؤولية الإخفاقات التي أدت لهجوم حماس.

كما نشر على قناته في تليجرام التي يتابعها 14 ألف مشترك آنذاك، تقريرا من القناة 12 الإسرائيلية، تحدث عن تحذير جنود المراقبة من نشاط حماس عند حدود غزة قبل أشهر عدة من الهجوم المباغت، إلا أن القادة العسكريين تجاهلوه.

لكن تلك التعليقات انقلبت ضده لاحقا، حيث وجه إليه العديد من المستخدمين الإسرائيليين انتقادات لاذعة.

معلومات من الكواليس واتصال 40 دقيقة، تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.. وبايدن يناقش مع نتنياهو تفاهمات اجتماع القاهرة

صدام بين نتنياهو وجانتس بسبب مناقشة "اليوم التالي" لحرب غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هجوم حماس جهاز الشاباك رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو

مواد متعلقة

سؤال برلماني حول آليات الحكومة لاستثمار التقارب بين مصر وتركيا

معلومات من الكواليس واتصال 40 دقيقة، تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.. وبايدن يناقش مع نتنياهو تفاهمات اجتماع القاهرة

فزع إسرائيلي من التحركات الأمريكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. نتنياهو يحذر إدارة بايدن.. ومخابرات الاحتلال تؤكد استحالة القضاء على حماس وحزب الله

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

الأهلي يدرس سفر أليو ديانج إلى الخارج للعلاج

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية