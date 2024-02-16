الجمعة 16 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

معلومات من الكواليس واتصال 40 دقيقة، تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.. وبايدن يناقش مع نتنياهو تفاهمات اجتماع القاهرة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

على مدار الأسبوع الماضى، شهدت مصر حراكا سياسيا على مستوى الأجهزة السيادية، وعقد وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، اجتماعات مكثفة فى القاهرة مع مسئولين مصريين ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وحضر تلك اللقاءات وفد أمنى إسرائيل من الموساد والشاباك.

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة

وتنشط مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لـ صفقة أسري وتهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي، خشية تصاعد الأمور عقب الأنباء عن عملية اقتحام وشيكة لجنوب غزة، وتحديدا رفح المكتظة بالسكان حاليا نتيجة عملية التهجير القسري من شمال ووسط قطاع غزة.

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ورغم التكتم على سير المفاوضات الحساسة، ووسط حالة التفاؤل الحذر، كشفت صحيفة عبرية نقلا عن مصادر مطلعة ملامح الصفقة المرتقبة، بين إسرائيل وحماس بهدف توقيعها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

 

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد تم التوصل إلى صيغة صفقة مرتقبة مع حماس، قبل حلول شهر رمضان المقبل تشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع. 

استكمال شروط هدنة الـ 6 أسابيع

 

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إسرائيل وحماس تعملان على استكمال شروط صفقة التبادل قبل شهر رمضان، حسبما كشفت مصادر دبلوماسية أجنبية مشاركة في المفاوضات المستمرة، دون أن تقدم مزيدا تفاصيل.

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وبحسب الصحيفة قال مصدر دبلوماسي: إن الوقت المثالي لتنفيذ الاتفاق سيكون خلال شهر رمضان الذي يبدأ يوم 10 مارس المقبل، وبحسب مسودة الاقتراح المطروحة نتيجة عمليات التفاوض، فإن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار ستستمر 6 أسابيع..

 

وأشارت المصادر المتحدثة للصحيفة العبرية، أن إسرائيل تفضل الحصول على وقت كاف للتوصل إلى اتفاق، كى تتمكن من استكمال العمليات العسكرية في خان يونس، وربما توسيعها إلى رفح جنوب القطاع، على أن تتضمن أي صفقة تبادل وقفا طويل الأمد لإطلاق النار.

خلافات حول مدة وقف إطلاق النار فى غزة

أيضا نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية قولها: إن الجانبين -إسرائيل وحماس- ما زالا بعيدين عن التوافق بشأن القضايا الرئيسية في المفاوضات، وفي المقام الأول البند المتعلق بمدة وقف إطلاق النار.

 

وحسب التسريبات من الاحتلال، تمارس إسرائيل ضغوطات على حماس بهدف التراجع عن عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في أي صفقة أسري

 

الصحيفة العبرية، أوضحت أن مصادر أجنبية أعربت عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل لاتفاق خلال هذا الإطار الزمني، قائلة أن كلا من إسرائيل وحماس أظهرت في الوقت الحاضر، التزاما بإجراء مفاوضات بهدوء لحل القضايا العالقة.

المواقف المعلنة مغايرة للتوافق خلف الأبواب

هذا وأشار مصدر آخر لم تسمه الصحيفة العبرية، إلى أنه ليس كل إعلان علني من جانب إسرائيل أو حماس يعكس حقيقة المناقشات الجارية خلف الأبواب المغلقة، لافتة فى نفس الوقت إلى أنه يمكن توقع الكثير من التلاعب خلال الأسابيع المقبلة من قبل الجانبين، من أجل إعداد الرأي العام والساحة السياسية الداخلية لما هو قادم قبل إعلانه.

 

ولفتت هاآرتس فى نفس السياق، إلى أن أي تقدم يحرزه جيش الاحتلال قد يؤثر على استعداد حماس لتنفيذ الصفقة، كما يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التنبؤ بما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتراجع في اللحظة الأخيرة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها من خلال رؤساء أجهزة الاستخبارات بسبب اعتبارات أمنية أو سياسية داخلية أو شخصية.

 

وكان مجلس الوزراء الموسع في إسرائيل عقد اجتماعا لبحث مقترحات صفقة تبادل، عقب وصول مدير الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز قادما من قطر التى سافر إليها عقب اجتماعاته فى مصر، وقطع نتنياهو الاجتماع لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، استغرقت حسب هيئة البث الإسرائيلية نحو 40 دقيقة، تم التطرق فيها إلى التفاهمات التى توصلت الأطراف لها فى لقاء القاهرة وعملية جيش الاحتلال فى رفح والمطالبة بالسماح بإدخال المساعدات.

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