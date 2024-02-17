السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تعرض الأسبوع المقبل، تفاصيل خطة الاحتلال لاقتحام رفح الفلسطينية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية بعض تفاصيل خطة قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعرضها الأسبوع المقبل على الحكومة لاقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تتضمن نقل سكان رفح إلى مناطق أخرى جنوبي ووسط قطاع غزة، لكنها لا تتضمن نقلهم إلى شمال القطاع.

خطة الاحتلال لاقتحام رفح

ووسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطوة كتلك، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل "ستنسق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين".

وردًا على سؤال حول المكان الذي سيذهب إليه اللاجئون في رفح، اقترح كاتس مدينة خان يونس، ثانية أكبر مدينة في غزة، لكنه قال إن إسرائيل ستنسق مع مصر وستجد طريقة لعدم الإضرار بمصالح القاهرة".

Advertisements

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ليست لديها أي نية لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة، وأن إسرائيل لا تريد أن تحكم القطاع بعد أن انتهاء الحرب.

وقال الوزير الإسرائيلي إن استمرار الضغط العسكري على حماس هو الشيء الأكثر أهمية لضمان عودة الرهائن. حسب الصحيفة.

يأتي ذلك في وقت تُكثف فيه الجهود الدولية للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل خطتها لاقتحام مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين.

فقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، من شن إسرائيل عملية في مدينة رفح بقطاع غزة، دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين.

وكان العضو في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني جانتس، قال إن بلاده لن تتوقف عن القتال في قطاع غزة حتى تتم إعادة جميع الرهائن المحتجزين، حتى لو كان ذلك يعني استمرار العمليات العسكرية خلال شهر رمضان، وفقا لشبكة CNN.

جانتس يلوح بالحرب 

وأضاف جانتس، في مقطع فيديو: "أود أن أنقل رسالة إلى جميع مواطني إسرائيل وإلى عائلات الرهائن: لن نتوقف حتى يتم إعادتهم، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولو ليوم واحد قبل إعادة رهائننا، والقتال سيستمر بغضّ النظر عن الوقت من العام".

وتابع: "حتى مع اقتراب شهر رمضان، يمكن أن يستمرّ إطلاق النيران، إما أن نعيد رهائننا، أو نوسع القتال إلى رفح".

وأضاف جانتس أن إسرائيل تستعد لهجوم بري على رفح وستشارك في حوار مع شركائها، بما في ذلك مصر، وتوجيه السكان إلى المناطق المحمية".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن العملية في رفح يجب أن تنتهي مع بداية شهر رمضان في 10 مارس، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN السبت.

نقل 28 جريحا ومريض أورام فلسطيني و60 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح

تفكيك نهائي لحماس واجتياح رفح، خطة جانتس وآيزنكوت لإنهاء العدوان على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال فلسطين

مواد متعلقة

بعد مقتل إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في كريات ملاخي.. رمزية الهدف وطريقة التنفيذ بمدينة الملائكة.. وقوات الاحتلال تنتقم باقتحام مخيم شعفاط للاجئين

بسبب الضفة الغربية، جيش الاحتلال يضطر إلى سحب بعض قواته من غزة

إسراء جعابيص.. حكاية مؤلمة لأسيرة فلسطينية شوهها الاحتلال (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

كولر يعيد موديست إلى دكة البدلاء أمام ميدياما الغاني

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية