تفكيك نهائي لحماس واجتياح رفح، خطة جانتس وآيزنكوت لإنهاء العدوان على غزة

ضغوط دولية كبيرة تمارس ضد حكومة الاحتلال من أجل التراجع عن مخطط اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون فلسطيني من اجل تحقيق أهداف مزعومة بتحرير الرهائن المحتجزين داخل غزة وتفكيك حركة حماس، وهو الأمر الذي دفع بعض المسؤولين الإسرائيليين للخروج من المأزق بإعداد خطة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.



الإصرار على مهاجمة مدينة رفح الفلسطينية



وتحدد الخطة بحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية جدولًا زمنيًا مقبولًا لكل من تل أبيب وواشنطن، وتشمل في كل الأحوال مهاجمة مدينة رفح الحدودية، بغض النظر عن اتفاق محتمل مع حماس حول صفقة تبادل أسرى ومحتجزين.

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خطة استراتيجية لإنهاء العدوان على غزة



وقالت العبرية إن صناع القرار في إسرائيل يعملون على وضع خطة استراتيجية لإنهاء الحرب، ومن بين أعضاء كابينت الحرب، يتم وضع خطتين على الأقل من هذا القبيل، من المفترض أن تضمنا تحقيق جميع أهداف الحرب أو الأغلبية المطلقة منها، الأولى هي خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومبعوثه إلى الولايات المتحدة وزير الشؤون الاستراتيجية وعضو مجلس الحرب كذلك رون ديرمر، والثانية هي خطة الوزيرين في مجلس الحرب، رئيسي الأركان السابقين بيني جانتس وجادي آيزنكوت.



ووفق الصحيفة العبرية فإنه لا توجد اختلافات كبيرة بين الخطتين باستثناء الجداول الزمنية، وحقيقة أن جانتس وآيزنكوت مستعدان من حيث المبدأ للكشف عن موقفهما ومناقشته في مجلس الوزراء، بينما يخشى نتنياهو من رد فعل شركائه في الائتلاف، وبالتالي فهو غير مستعد لمناقشة خطته حتى في الحكومة المحدودة، ويكتفي بالتفاوض سرًا حولها مع كبار المسؤولين بإدارة جو بايدن، من خلال ديرمر.

بيني جانتس عضو كابينت الحرب الإسرائيلي، فيتو



وقف طويل للعدوان مقابل الإفراج عن الرهائن المحتجزين



ومن المفترض أن تحقق الخطة الاستراتيجية التي اقترحها جانتس وآيزنكوت النصر على مراحل بحيث توافق إسرائيل على وقف طويل للقتال لغرض صفقة الرهائن، ثم تستأنفه من أجل مواصلة تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية.

ويقول جانتس وآيزنكوت: نعم لإتمام صفقة تبادل الأسرى، ولكن لا لمطلب الالتزام بإنهاء الحرب نهائيًا.

ومن بين أشياء أخرى، تهدف خطة جانتس وآيزنكوت للحفاظ على المساعدة العسكرية والسياسية من الحكومة الأمريكية وتعزيزها، ويعتقدان أن الإعلان الإسرائيلي عن هدنة طويلة في القتال بغرض تنفيذ صفقة الرهائن سيخفف بشكل كبير الضغطين الداخلي والخارجي على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسوف يكون بوسعه أن يدعي بدرجة كبيرة أنه نجح في وقف الأعمال العدائية.

العدوان الأكثر دموية على غزة، فيتو



استعداد جيش الاحتلال من جديد لإستئناف العدوان على غزة



ووفق خطة جانتس وآيزنكوت فإنه خلال فترة توقف طويلة في غزة، يستعد الجيش بشكل مكثف لاستئناف القتال، على أن يقوم بتدريب قواته، وتجديد مخزون الأسلحة وتحديث أساليب وخطط القتال، على أن تنتهي الحرب بحلول شهر يونيو، أي حوالي خمسة أشهر قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية الأمريكية.



إقامة حكم مدني فى غزة



وتشمل خطة رئيسي الأركان السابقين إقامة حكم مدني في غزة، والاحتفاظ بالسيطرة الأمنية هناك، وتعزيز التطبيع العربي، وفي رأيهما، هذا هو أقرب شيء يمكن تحقيقه من أجل النصر،أما نتنياهو فيريد نصرًا كاملًا خلال وقت قصير.



نتنياهو يريد هزيمة كاملة لحركة حماس والقضاء على يحيي السنوار



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يأملان في تحقيق هزيمة عسكرية كاملة لـ حماس، والقضاء على زعيم الحركة يحيى السنوار وقيادة المنظمة في غزة من خلال الاستيلاء على رفح قبل شهر رمضان أو خلاله.

ويعتقد نتنياهو وغالانت أن الدخول إلى رفح، حتى لو لم يؤد على الفور إلى تصفية السنوار، فسوف يلين موقف قيادة حماس، ويسمح بصفقة معقولة لإطلاق سراح الرهائن.

كما أنه سيمكن إسرائيل من اتخاذ قرارات من موقع قوة بخصوص اليوم التالي، بما في ذلك محور فيلادلفيا وفي الشمال مع لبنان.



السيطرة الأمنية على قطاع غزة



ويضغط نتنياهو على رئيس الأركان هرتسي هاليفي من أجل استكمال تفكيك حماس في خان يونس والبدء في الاستيلاء على رفح. لكن مشكلة نتنياهو أن هاليفي لا يزال يحتاج إلى وقت لإنهاء العمل في خان يونس، وبضعة أسابيع أخرى لتنفيذ خطة إخلاء رفح قبل الهجوم.

ووفق خطة نتنياهو، فإن القتال سينتهي بحدود شهر أبريل، بعد شهر رمضان، ثم سيتم الانتقال للمرحلة الرابعة وهي السيطرة الأمنية على قطاع غزة.

كابينت الحرب الإسرائيلي، فيتو



حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28473 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 68146 شخصا.

وأضافت أن 133 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 162 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات

هذا وأشار إعلام فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلى قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة "جيروزالم بوست" اليوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني إن مدفعية إسرائيلية قصفت منطقة المطار شرق مدينة رفح جنوبي غزة،بينما أفادت شبكة "العربية" و"الحدث" بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى والنصيرات لـ16، وذلك بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة على مناطق في شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني اليوم الثلاثاء أنه أمكن سماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت قوات إسرائيلية شنت هجوما على رفح في الساعات الأولى من صباح أمس أودى بحياة 100 على الأقل، مشيرة في وقت لاحق إلى أن الضربات التي استهدفت منطقة الشابورة بجنوب غزة.

جادي ايزنكوت، فيتو



غارات كثيفة على رفح

وشنت إسرائيل قصفًا عنيفًا شمال المدينة وسط اشتباكات دارت مع فصائل فلسطينية، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “العربية ”.

يذكر أن مليون و400 ألف فلسطيني يتواجدون في رفح المحاذية للحدود المصرية، بعدما نزح عشرات الآلاف منهم من شمال القطاع ووسطه، وحتى من مدينة خان يونس الجنوبية، هربًا من الغارات الإسرائيلية حينًا وتنفيذًا لأوامر الجيش الإسرائيلي أحيانا أخرى.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عندما شن مقاتلون من حماس من قطاع غزة التي تسيطر الحركة عليها منذ عام 2007، هجوما على جنوب إسرائيل.

وردًّا على هذا الهجوم توعدت إسرائيل، بـ القضاء على الحركة وشنت هجوما خلف ما لا يقل عن 28,340 شهيدا في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتقدر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين 250 شخصا خطفوا في إسرائيل في 7 أكتوبر.





