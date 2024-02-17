نقل 28 جريحا ومريض أورام فلسطيني و60 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح

يواصل معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وكشفت المصادر الطبية بشمال سيناء أنه تم نقل 88 جريحا ومريض أورام ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية حيث تم نقل 28 جريحا ومريض أورام فلسطيني بالإضافة إلى 60 مرافقا وذلك للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأضافت المصادر أنه تم نقل مرضى الأورام إلى مستشفى العريش العام ومستشفى حميات الإسماعيلية ومستشفى الحياة ببورفؤاد ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الهلال بالقاهرة ومستشفى الساحل التعليمي ومبرة مصر القديمة ومستشفى الهرم ومستشفى الشيخ زويد والعبور بكفر الشيخ المصابين والمرضى الفلسطينين لتقديم العلاج لهم والرعاية الصحية الكاملة لهم.

Advertisements