الخميس 15 فبراير 2024
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خارج الحدود

شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف قسم العظام بمجمع ناصر الطبي بخان يونس (فيديو)

قصف إسرائيلي عنيف،
قصف إسرائيلي عنيف، فيتو

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم بجروح خطِرة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن مواطنًا ارتقى شهيدًا وأصيب عدد آخر بجروح عدد منها خطِرة، جراء استهداف الاحتلال قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

كما أجبرت قوات الاحتلال عددا من النازحين وأطباء وممرضين، على إخلاء المجمع، والتوجه إلى رفح، واعتلقت العشرات منهم لدى محاولتهم الوصول إلى رفح.

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وتفرض قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على المجمع لليوم الـ25 على التوالي، إذ يستهدف قناصتها الموجودين داخله، أو في ساحاته، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضًا وجريحًا و10 آلاف نازح.

ولليوم الـ132، يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، مخلفًا، في حصيلة غير نهائية، أكثر 28473 شهيدًا و68146 مصابًا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

 

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