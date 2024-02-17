في ذكرى ميلادها.. أجمل أفلام ليلى مراد.. 9 أعمال جمعتها مع أنور وجدي.. وغزل البنات آخر عمل لنجيب الريحاني معها

ليلى مراد، تضمن مشوارها السينمائى مجموعة من الأفلام التي تخلد ذكراها والتي تعتبر علامة في ذاكرة السينما المصرية، قدمت أولى أفلامها " يحيا الحب " مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، ومع يوسف وهبى قدمت أفلام ليلى بنت الريف، بنت مدارس، شادية الوادى، حبيب الروح، في ليلة ممطرة, ومع الفنان محمد فوزى قدمت فيلمى "المجنونة، ورد الغرام "، ومع يحيى شاهين قدمت أفلام: خاتم سليمان، سيدة القطار، ضربة القدر، ثم قدمت مع حسين صدقى: شاطئ الغرام، ليلى، آدم وحواء، ليلى في الظلام.

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أما أنور وجدى فقد جمعه بـ ليلى مراد تسعة أفلام بعد ان جمعهما الحب والزواج ليبدأ التعاون بينهما تمثيلا في فيلم ليلى بنت الريف، الهوى والشباب، غزل البنات، عنبر، قلبى دليلى، بنت الاكابر، حبيب الروح وغيرها.

الفنانة الراحلة ليلى مراد

من أهم أفلام ليلى مراد ـ ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1918 ـ في السينما نختار منها سبعة أفلام:

ليلى بنت الفقراء، فيلم سينمائي غنائي رومانسي مصري إنتاج عام 1945، وبطولة ليلى مراد وأنور وجدي وبشارة واكيم وإخراج وإنتاج أنور وجدي وكان بداية التعارف بين ليلى وأنور حتى انهما تزوجا حقيقة ضمن مشاهد الفيلم، وكان من المفترض أن يقوم المخرج كمال سليم بإخرج الفيلم ولكنه توفى أثناء التحضير للفيلم فقام أنور وجدي بإخراجه بدلا منه. وهو أول فيلم يقوم بإخراجه وإنتاجه أنور وجدي، وبداية سلسلة من الأفلام قام بها الثنائي أنور وليلى وهى " ليلى، بنت الأغنياء، بنت الأكابر، بنت المدارس، بنت الريف ـ ليلى في الظلام، والتي انتهت في عام 1953.

ليلى مراد وأحمد سالم فى الماضى المجهول

أما فيلم " الماضى المجهول " الذى قامت ببطولته ليلى مراد فهو فيلم رومانسى عرض عام 1946 سيناريو بديع خيرى وإخراج وبطولة أحمد سالم وبشارة واكيم ويحكى الفيلم قصة احمد علوى الرجل الثرى الذى يتعرض لحادث اثناء سفره بالقطار ويفقد الذاكرة، وتسارع عائلته للحصول على الميراث بعد الحجر عليه لكن يبقى خادمه ادريس وفى له، يعالج احمد في أحد المستشفيات ويلتقى الممرضة ليلى وتساعده في مرضه وتتزوجه لكنه فجأة تعود اليه الذاكرة فلا يتذكرها، لكنه عندما سمعها تغنى تذكرها وعاد اليها، قدمت ليلى مراد اغانى الفيلم التي كتبها مأمون الشناوى وجليل البندارى والابيارى، ولحنها عبد الوهاب ومحمد فوزى، ومن اشهر اغانى الفيلم اغنية " الفن " التي غناها عبد الوهاب واعادت غنائها ليلى مراد من كلمات صالح جودت.

ليلى وسليمان نجيب ونعبد الوارث عسر ونجيب الريحانى فى فيلم غزل البنات

أما فيلم " غزل البنات " فيلم رائع وعظيم من جميع النواحى، عرض عام 1949 بدار سينما اسنديو مصر،ضم كوكبة من نجوم تلك الفترة التي عرض فيها، كتب السيناريو وأنتجه وأخرجه الفنان أنور وجدي وبطولة ليلى مراد ونجيب الريحانى الذى قدم فيه دور " الأستاذ حمام " وكتب الحوار بديع خيري، وهو الفيلم الوحيد الذى قدمه الريحانى مع ليلى وجاء بعد ان الح عليها ليشاركها في احد افلامها.

استاذ حمام مدرس اللغة العربية

تدور أحداث فيلم غزل البنات حول الأستاذ حمام مدرس اللغة العربية الفقير الذي يطرد من المدرسة التي يعمل بها لضعف شخصيته مع التلاميذ، ويعمل مدرسا خصوصيا لدى ابنة أحد الباشاوات فيقع في حبها، وتتوالى الأحداث،من أجمل مشاهد الفيلم مقطع أغنية عاشق الروح التي غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب في بيت الفنان يوسف وهبى، والأغنية بكى عند سماعها الأستاذ حمام تأثرا بكلماتها التي مست قلبه.

آخر أفلام نجيب الريحانى

فيلم غزل البنات قصة أنور وجدى وشارك في كتابة السيناريو والحوار أنور وجدى وبديع خيرى، ومن إنتاج 1949، وقد اختير في المرتبة التاسعة ضمن افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو آخر أفلام نجيب الريحانى وعرض بعد رحيله بشهرين.

ليلى مراد وحسين صدقى فى الماضى المجهول

في عام 1950 عرض الفيلم المصرى " شاطئ الغرام" بطولة ليلى مراد وحسين صدقى وتحية كاريوكا وصلاح منصور من اخراج هنرى بركات، ويحكى الفيلم قصة عادل الشاب الثرى الذى لا يؤمن بالحب ويقضى حياته لاهيا عابثا ويعجب بفتاة التقاها على شاطئ مرسى مطروح وتعمل مدرسة ويتزوجها وهى ابنة موظف البريد، وتفاجأ عمته بهذا الزواج الغير متكافئ وكانت تخطط لزواجه من ابنتها لضمان ثروته وتبدأ الخطط لإفشال الزواج ووصل الامر محاولة اثبات خيانة ليلى فيطردها الزوج الى بيت ابوها في مرسى مطروح ثم تثبت براءتها فيلتقى بها على الشاطئ لتعود اليه ،

من اشهر اغانى ليلى مراد في الفيلم: المية والهوا، ياختى عليه، يا أعز من عينى، يامسافر وناسى هواك.

ليلى مراد وانور وجدى فى فيلم حبيب الروح

أما فيلم " حبيب الروح" الذى عرض عام 1951 بطولة ليلى مراد وأنور وجدى ويوسف وهبى انتاج وإخراج أنور وجدى، وتدور أحداث الفيلم حول ليلى المرأة الشابة المتزوجة حديثا من وحيد الذي الشاب ابن البلد الذي يعطي كل وقته لعمله الذي يعشقه جدا وهو ميكانيكا السيارات لدرجة انه أصبح غير اجتماعي وهمجي احيانا بينما ليلى المراة الرقيقة تعاني من هذا الزوج وتصرفاته وأيضا من عدم وجود أرضية مشتركه من الاهتمامات فيما بينهم فهي تعشق الفن وتعتبره حلم من أحلامها ان تكون مطربة مشهورة إلا أن زوجها يريدها في البيت ا تلتقي بيوسف فهمي الفنان الكبير وعندما يسمع صوتها يحاول التعرف إليها ويبدأ بالتقرب منها هي وزوجها ويقنعها بالغناء وتصبح ليلى واحدة من أهم فنانات البلد لكن ينتصر حبها لزوجها وتترك الفن والشهرة.

محمد فوزى وليلى مراد فى ورد الغرام

فيلم " ورد الغرام " قصة يوسف عيسى وحوار بديع خيرى وسيناريو وإخراج هنرى بركات ومحمد فوزى وسليمان نجيب ووداد حمدى وسراج منير، عرض عام 1951 ويحكى الفيلم قصة الهام ابنة تيسير بك الرجل الثرى التي ترفض الزواج من لطيف بك ابن عبد الغنى الذى يغير من تسير غيرة كبيرة، يطلق لطيف الشائعات عن سوء سلوك الهام فيلجأ تيسير الى القضا مطالبا بتعويض عن تشويه سمعة ابنته بالباطل فيلجأ لطيف الى ابن خاله ماهر الذي يعمل فى مجال الطيران المدنى على تمثيل دور الحب الولهان والعاشق لإلهام للايقاع بها واثبات سوء سلوكها للمحكمة، لكنه يقع في حبها بالفعل.



من اشهر اغانى الفيلم اغنية شحات الغرام التي غنتها ليلى مراد دويتو مع محمد فوزى، الذى غنى أيضا اغنية " ليا عشم وياك ياجميل " وهما من تلحينه أيضا.

الفنانة ليلى مراد صاحبة الصوت الملائكى

أما فيلم " سيدة القطار " فهو فيلم سئ الحظ كما وصفه النقاد عرض عام 1952 بطولة ليلى مراد ويحيي شاهين وقد تعرض الفيلم للمنع من العرض في البلاد العربية حيث تزعمت سوريا قرار المنع بعد تعاقدها على شراء الفيلم، وذلك بعد اطلاق شائعة تبرع ليلى مراد بـ 50 ألف جنيه لتسليح إسرائيل، واعترض المنتج عبد الحليم نصر على القرار بعد تكلفة انتاج الفيلم الضخمة حتى انه ارسل شكوى الى الأمين العام للجامعة العربية عبد الخالق حسونة يتهم ليلى مراد بالتسبب في الخسائر بعد ان تقاضت اجرها كاملا عن الفيلم مطالبا بتوجيه العقاب لها.

براءة ليلى مراد

برأ مجلس قيادة الثورة ليلى مراد من تهمة التبرع وسافر نقيب الممثلين سراج منير الى سوريا لاقناع المسئولين بثبوت براءة ليلى وثبت ان مطلق الشائعة زوجها السابق أنور وجدى.