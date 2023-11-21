ليلى مراد، اكتشفها محمد كريم وشجعتها أم كلثوم على الغناء، وهذه أمنيتها التي لم تتحقق

ليلى مراد، مطربة وممثلة رقيقة وجميلة من الزمن الجميل، عرفت بقيثارة الغناء بصوتها الجميل وكلمات أغانيها الممتعة حيث قدمت أروع أغانيها بالإذاعة منذ انشائها فى مايو 1934، كما عرفت بصاحبة الصوت الملائكى، ولدت عام 1918 لأسرة يهودية مصرية بسيطة وشقيقها الملحن منير مراد،واعتزلت الفن مبكرا ورحلت في مثل هذا اليوم عام 1995.

استطاع والدها زكى مراد إقناع يوسف وهبى، بعد معاناة لتقديم ليلى مراد على مسرح رمسيس كمغنية، فظهرت في حفلة عامة، وكتبت مجلة الصباح عن ليلى مراد فى ذلك الوقت تقول: إن من سمعها أكد ان حنجرتها سليمة الأوتار وصوتها حلو الرنين وآذانها موسيقية حساسة.

Advertisements

شهادة روز اليوسف

غنت ليلى مراد أمام الجمهور فى مسرح رمسيس فى حفلة عامة تحمس لها يوسف وهبى وغنت أغنية (آه من الغرام والحب ) تلحين زكريا أحمد فأبدعت وشهد الجمهور بمولدها الفنى كمطربة حتى أن السيدة روز اليوسف اقبلت عليها لتهنئتها وقالت لها ( بصوتك وأدائك سوف تغيرى مجرى الطرب ) وكانت ليلى فى الرابعة عشر من عمرها.

ليلى مراد مع شقيقها منير مراد

يوم بداية غناء ليلى مراد بالإذاعة عام 1934 وهى في الخامسة عشر من عمرها غنت موشح: ياغزالا زان عينه الكحل..لى غرام فى فؤادى من كحل / ان تزرنى أو تغب عن أعينى..كم بدا نجم، ونجم قد أفل، وهى تلحين محمد عثمان، سمعتها السيدة أم كلثوم في الاستديو وقالت لها برافو فكان أول تشجيع لها من مطربة عظيمة انطلقت بعده إلى عالم الغناء.

كانت تتمنى ان تكون زوجة مستقرة

تتحدث ليلى مراد عن نفسها بعد احترافها الغناء فتقول:كنت لا أريد لنفسى أن أكون مغنية أو ممثلة، بل كنت أتمنى أن أكون مدرسة أو زوجة مستقرة كباقى الزوجات السعيدات الهانئات، وفشلت أن أكون مدرسة لأن القدر حارب أبى فى رزقه، بعد أن أفسح له صدرا طويلا عريضا فقذف بى كورقة أخيرة فى يده على مائدة الحياة لكى يستمد القوت له ولإخوتى منى، وكان القوت عسير المنال إلا على المطربات وأهل الفن حيث المال الوفير والعيش الواسع.



تعاونت ليلى مراد مع اغلب المؤلفين والملحنين من الزمن الجميل، قدمت ليلى مراد أكثر من ألف أغنية و27 فيلما حتى اعتزالها أوائل الستينات، فلحن لها كبار المشاهير القصبجى لحن لها:أنا قلبى دليلى، بتبصى لى كده ليه، نعيما ياحبيبى، اللى فى قلبه حاجة يسألنى،

ليلى مراد واول ازواجها انور وجدى

كما لحن رياض السنباطى لـ ليلى مراد اغنية مين يشترى الورد منى وأغانى فيلم ليلى بنت الاكابر وشادية الوادى، ولحن لها زكريا أحمد أغانى افلام ليلى بنت الريف، ليلى بنت مدارس،أما محمد فوزى فقد غنى لها أروع الألحان منها شحات الغرام، منايا فى قربك،ياللى غيابك حيرنى، ولحن لها أحمد صدقى يامسافر وناسى هواك،بحب اثين سوا، ولحن لها محمود الشريف من بعيد ياحبيبى بسلم وأغانى فيلم سيدة القطار، وأغانى فيلم غزل البنات، أما عبد الوهاب فهو أول من آمن بموهبتها منذ بدايتها، وتبناها طوال مشوارها فى عالم الطرب والسينما.

مشوار ليلى مراد فى السينما



وعملت ليلى مراد بالسينما فقدمتها بهيجة حافظ في اغنية باسم يوم السفر في فيلم “الضحايا ” في الثلاثينات، ثم قدمها المخرج محمد كريم في ثالث أفلام الفنان محمد عبد الوهاب " يحيا الحب " في أول اكتشاف لها، اتبعته بـ 27 فيلما منها الماضى المجهول، فلبى دليلى، عنبر، ورد الغرام، شادية الوادى، غزل البنات، ضربة القدر، من القلب للقلب، شاطئ الغرام، وانتهاءا بآخر افلامها الحبيب المجهول مع حسين صدقى ، وتضمن مشوارها السينمائى سبعة افلام تحمل اسمها منها ليلى بنت الريف، بنت الفقراء، بنت الأكابر، ليلى في الظلام وغيرها.

اعتزال فى سن الشباب

وقبل أن تصل الفنانة ليلى مراد إلى الأربعين قررت اعتزال الفن وتفرغت لتربية ابنيها زكى فطين عبد الوهاب وأشرف وجيه أباظة لمدة 23 عاما، واصيبت بضعف فى عضلة القلب ولزمها المرض حتى رحلت عام 1995.