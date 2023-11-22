فطين عبد الوهاب.. أخرج فيلمًا يحارب تعدد الزوجات وتزوج 4 مرات.. وهذه قصة ارتباطه بـ ليلى مراد

المخرج فطين عبد الوهاب، مخرج من الزمن الجميل قدم مشوارا سينمائيا طويلا ومجموعة من الأفلام الخالدة، ينتمى إلى عائلة فنية فهو شقيق الفنان سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، من أروع افلامه مع إسماعيل يس “الانسة حنفى ” قدم أفلاما كوميدية لكنها كانت من الكوميديا الهادفة وظل يعمل حتى آخر يوم فى حياته.

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في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر عام 1913 ولد المخرج فطين عبد الوهاب، بدمياط، والتحق بكلية الفنون الجميلة التي اختارها لها والده الذى كان يعمل مدرسا للفنون، ترك الدراسة فيها ليعمل موظفا بإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية، ولأنه يكره الروتين التحق بأول دفعة للضباط الاحتياط بالكلية الحربية عام 1930 وعندما أصبح يوزباشي وكان يعمل في منطقة القناة استقال من الجيش عام 1944 وقرر الاتجاه إلى السينما وهو في الثلاثين من عمره مع شقيقيه الفنان سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب الذى كان يملك مكتبة سينمائية ضخمة استفاد منها فطين فشكلت عقله وثقافته ومعتقداته وجعلته يعشق السينما.

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شلة أبو سيف كانت البداية



عن هذه المرحلة يقول المخرج فطين عبد الوهاب:هذه المكتبة شكلت خلاصة أفكاري ومعتقداتى وأثرت في تفكيرى وأعطتني نظرة خاصة تجاه أمور لم تكن تلفت نظرى في البداية، فصنعت لدى حصيلة سينمائية تفاعلت مع نفسى ودفعتنى إلى ارتياد الأفلام السينمائية جاءت بعدها قرار الاستقالة من الجيش، تعرفت بعد ذلك على مجموعة السينمائيين الشبان في ذلك الوقت سميت بشلة “ أبو سيف ” الذين كانوا يلتقون على كازينو الجمال بشارع عدلى بقيادة المخرج نيازى مصطفى منهم كمال الشيخ وحلمى حليم وصلاح أبو سيف وكامل التلمسانى وعلى الزرقانى وأصبحت واحدا منهم.

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ترك المخرج فطين عبد الوهاب العمل ضابطا بالقوات المسلحة ، واتجه إلى العمل كمساعد منتج في فيلم " بنت الريف " مع الفنان يوسف وهبى، الذى ظل ملازما له لينتقل بعد ذلك إلى العمل كمساعد مخرج في عدد من الأفلام منها " دموع الفرح " مع المخرج أحمد سالم الذى رحل أثناء تصوير الفيلم ليصعد فطين الى حرفية الإخراج وقام باستكمال اخراج الفيلم.

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فيلم نادية كان البداية

بدأ فطين عبد الوهاب مشوار الإخراج بفيلم " نادية" بطولة عزيزة أمير ومحمود ذو الفقار ليقدم للسينما اكثر من 100 فيلم روائي طويل كان آخرها فيلم " أضواء المدينة" بطولة شادية وأحمد مظهر الذى عرض بعد وفاته عام 1972، كما قدم فيلما واحدا بالاشتراك مع المخرج كمال الشيخ وفيلما تسجيليا قصيرا باسم " الغريب " وقد اختير اثنين من افلامه فى قائمة افضل مائة فيلم فى السينما المصرية هما الزوجة 13 ومراتى مدير عام.

شادية فى مشهد من احد افلامه “ الزوجة 13”

ثم جاء ثانى أفلام المخرج فطين عبد الوهاب فيلم " جوز الأربعة " وهو يعالج مشكلة تعدد الزوجات الا ان الجمهور رفض الفيلم ولم يحقق الفيلم أي نجاحات مما أربك فطين عاما كاملا حتى التقى المنتج جبرائيل تلحمى ليبدأ مشوارا مع أفلام إسماعيل يس بدأت في فيلم "بيت الأشباح" ليحقق فيه نجاحا كبيرا ليتبع بمجموعة الأفلام التي تحمل اسم إسماعيل يس، وجميعها أفلاما كوميدية منها إسماعيل يس في الطيران، في الجيش، الاسطول، مستشفى المجانين والبوليس وغيرها.

سر زواج ليلى مراد وفطين عبد الوهاب



من اشهر أفلام فطين عبد الوهاب: نساء في حياتي، طاهرة، وعاد الحب، الضوء الخافت، حكم قراقوش، نهارك سعيد، الأخ الكبير، الانسة حنفي، إشاعة حب الذى استعان فيه بالفنان يوسف وهبى بعد مرضه عرفانا بجميله له حيث عمل معه مساعد منتج كاول عمل وكان من اخراج يوسف وهبى.

زواجه من ليلى مراد

اختارته المطربة ليلى مراد للبطولة أمامها في فيلم " الحب جميل " إخراج كامل التلمساني بعد ذيوع شهرته وتقديمه مجموعة من الأفلام الجماهيرية الناجحة، ليمثل دور العاشق في الفيلم فاستكثر فطين عبد الوهاب ان يمثل تحت إدارة مخرج آخر مما اعتبرته ليلى مراد اهانة كبيرة لها وهى النجمة المشهورة، الا انه بعد ذلك اصبح ممثلا في معظم أفلامه التي اخرجها.

زواجه من ليلى مراد

وحدث ان تعرف على ليلى مراد في حفل بمنزل الفنان سعيد أبو بكر وتعرفت عن قرب على المخرج فطين عبد الوهاب لتستمر العلاقة ويتبادلان الاعجاب والحب ثم الزواج الذى كان على مهر 25 قرشا ومؤخر 500 جنيه ودبلة من الالماظ استعان في اختيارها بالرقصة سامية جمال، وينتج عن الزواج ابنهما المخرج الراحل زكى فطين عبد الوهاب وبعد الانفصال تزوج من الراقصة تحية كاريوكا ثم الراقصة هاجر حمدى ثم كانت الأخيرة وهي الشقيقة الكبرى للفنانة نجلاء فتحى ـ منيرة فتحى التي لازمته حتى الرحيل.

تأليف ستة أفلام للسينما

كتب فطين عبد الوهاب للسينما ستة اعمال اولها سيناريو فيلم “ جوز الاربعة ” عام 1950 بطولة كمال الشناوى ومديحة يسرى، وفيلم عبيد المال بطولة فاتن حمامة وفريد شوقى، وثلاثة من افلام تحمل اسم اسماعيل يس، فيلم كلمة حق مع شادية وعمر الحريرى.

نهاية المطاف مع الرحبانية

كان فطين عبد الوهاب قد أخرج فيلما لبنانيا باسم " فندق السعادة" وفكر في عمل فيلم آخر بطولة جارة القمر فيروز باسم " مجنون ليلى" وعندما سافر للتعاقد مع الرحبانية وفيروز على الفيلم أصيب بأزمة قلبية وهو على الطائرة ورحل عام 1972.

كرم مهرجان الاسكندرية السينمائى فى دورته الثامنة والثلاثين اسم المخرج فطين عبد الوهاب بمناسبة ذكرى رحيله الخمسين باستعراض اعماله بحضور ابنه المخرج زكى فطين عبد الوهاب.