3 طرق بسيطة لعلاج عين السمكة بالمنزل

عين السمكة هي نوع من العدوى الجلدية التي تظهر على القدمين ويسببها فيروس الورم الحليمي البشري (HPV), وتسبب العدوى ظهور نتوءات خشنة والتي قد تكون غير مريحة أو مؤلمة, وتشمل خيارات العلاج العلاجات المنزلية والأدوية والعلاجات

ما هي أعراض عين السمكة؟

تشمل أعراض الثآليل الأخمصية ما يلي:

عين السمكة, فيتو

تشبه في مظهرها الثآيل الأخرى، ولكنها موجودة بشكل أعمق في الجلد، مثل جبل الجليد.

سطح خشن وسميك قد يشبه القرنبيط.

تغير اللون (الوردي الداكن أو الأصفر أو البني أو الأرجواني أو الرمادي).

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تتخللها بقع بنية أو سوداء (بذور الثؤلول), وهذه جلطات دموية مجففة.

الألم.

عدم ارتياح.

نزيف.

تتشكل عين السمكة عادةً:

على أو حول أو بين أصابع القدم.

على مشط القدم.

على الكعب.

في بعض الأحيان، تنمو العديد من عين السمكة معًا في مجموعة كبيرة تسمى ثؤلول الفسيفساء.

أسباب الإصابة بعين السمكة

فيروس الورم الحليمي البشري يسبب عين السمكة, وعندما يدخل فيروس الورم الحليمي البشري إلى جرح أو كسر في الجلد، فإنه يسبب عدوى جلدية تشكل ثؤلول أخمصي, وقد يستغرق الأمر من شهرين إلى ستة أشهر بعد التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري حتى تظهر الثآليل الأخمصية.

هل عين السمكة معدية؟

تعد عين السمكة معدية, وهي تنتشر عن طريق الاتصال المباشر بفيروس الورم الحليمي البشري إما من خلال الاتصال الجلدي بالجلد أو مشاركة العناصر مثل الأحذية والجوارب والمناشف, وإذا كنت تعاني من ثؤلول أخمصي، فيمكنك نقل العدوى لنفسك عن طريق لمس الثؤلول الأخمصي بجزء آخر من جسمك.

يمكن أن ينتشر فيروس الورم الحليمي البشري أيضًا عبر الأسطح المصابة، خاصة إذا كانت دافئة أو رطبة, من الجيد ارتداء الأحذية أو الصنادل في صالة الألعاب الرياضية أو حمام السباحة العام أو الساونا أو غرفة البخار أو الأماكن العامة الأخرى.

كيف يمكنك إزالة عين السمكة؟

غالبًا ما تختفي عين السمكة من تلقاء نفسها بعد عام أو عامين، بعد أن يقاوم جهازك المناعي الفيروس ومع ذلك، نظرًا لأن الثآليل الأخمصية يمكن أن تنتشر وتسبب الألم وتجعلك تشعر بالخجل، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية بالعلاج, وتشمل خيارات علاج الثآليل الأخمصية ما يلي:

العلاج بالتبريد: يستخدم مقدم الرعاية الصحية البرودة الشديدة لتجميد الثؤلول الأخمصي وتدميره لإحداث نزلة برد شديدة، سيستخدم الطبيب مادة مثل النيتروجين السائل أو غاز الأرجون.

العلاج المناعي: يساعد العلاج المناعي جهازك المناعي على محاربة فيروس الورم الحليمي البشري, وتتضمن هذه العملية مادة كيميائية موضعية، مثل ديفينسيبرون (DCP), يسبب DCP رد فعل تحسسي خفيف يؤدي إلى اختفاء الثؤلول الأخمصي.

العلاج بالليزر: يستخدم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ضوء الليزر لتسخين وتدمير الأوعية الدموية الصغيرة داخل الثؤلول الأخمصي. يؤدي العلاج إلى قطع إمدادات الدم، مما يقتل الثؤلول الأخمصي.

الكي الكهربائي: يستخدم الطبيب تيارًا كهربائيًا لحرق ثآليل النبات.

الطب الموضعي: يقوم مقدم الرعاية الصحية بتطبيق دواء سائل يحتوي على مادة الكانثاريدين الكيميائية, وتتشكل نفطة تحت عين السمكة مما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم, ويقوم بإزالة الثؤلول الأخمصي الميت بعد حوالي أسبوع.

الجراحة: سيقوم مقدم الرعاية بتخدير المنطقة بمخدر موضعي بعد ذلك، سيستخدمون سكينًا جراحيًا حادًا (مشرطًا) للقطع حول الثؤلول ومغرفة صغيرة (مكشطة) لاستخراجه أو ملاقط لسحبه.

العلاجات المنزلية لعين السمكة

تشضمل العلاجات المنزلية لعين السمكة ما يلي:

عين السمكة, فيتو

الشريط اللاصق: يساعد الشريط اللاصق على إزالة طبقات عين السمكة, بعد عدة أسابيع من ارتداء الشريط اللاصق من المفترض أن تكون قادرًا على إزالة الثؤلول الأخمصي باستخدام أداة التقشير أو سحبه بالملقط.

حمض الساليسيليك: يعمل حمض الساليسيليك على تكسير طبقات الجلد السميكة, وتعد النسبة الأعلى من حمض الساليسيليك (20% إلى 40%) هي الأكثر فعالية من المفترض أن تكون قادرًا على فرك أو سحب الثؤلول الأخمصي بعد عدة أسابيع.

خل التفاح: يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يقتل البكتيريا (مضاد للبكتيريا)، وحمض الماليك، وهو حمض ألفا هيدروكسيل الذي يقشر البشرة بشكل طبيعي, وتطبيق خل التفاح مرتين على الأقل في اليوم, بعد عدة أسابيع يمكن فرك الثؤلول أو اقتلاعه.

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