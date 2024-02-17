دينا الشربيني: بخاف من الوحدة ونفسي أفتح دار أيتام علشان الناس تفتكرني لما أموت

قالت الفنانة دينا الشربيني: "بخاف من الوحدة علشان كده مش بحب أقعد لوحدي وبالنسبة لي السرير والأكل هما أصحابي في الوحدة ولما بقعد لوحدي بحب أقعد مع أصحابي وبحب السفر".

وجاء ذلك أثناء استضافتها ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد.

وتحدثت دينا الشربيني عن أمنياتها قائلة: "نفسي أعمل دار ايتام حتى لما أموت الناس تفتكرني وكان نفسي يبقى عندي ٦ أولاد، والجواز هو نصيب ولازم أختار حد هعيش معاه للأبد فلازم أتأكد إنه الشخص مناسب".

مسلسل حكايات بنات

وأوضحت دينا الشربيني: "أنه لا توجد مشاهد قمت بتمثيلها أريد أن أعيشها في حياتي لأنها كل المشاهد والمسلسلات التي أقوم بتمثيلها حزينة وذلك باستثناء مسلسل حكايات بنات لأنها كانت مشاهد مليئة بالروح الجميلة وتجمع الأصدقاء".

وعن تجربتها بمسلسل كامل العدد بلس واحد عبرت قائلة: "كان نفسي أعمل شخصية جديدة في عمل درامي برمضان ولكن بحب كامل العدد جدًّا لأن نفسي في مسلسل يحقق رسالة وكل العائلة تشاهده، وإذا كتب النجاح للجزء الثاني لا مانع لتصوير جزء ثالث".

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وتابعت: "ليست كل أعمالي فيها رسالة وفي بعض الأحيان أقدم فيها أدوارًا لأسباب أخرى".

علاقة دينا الشربيني بوالدها

وقالت دينا الشربيني: "والدي بالنسبة لي صاحبي وصاحبتي وأخويا وكل حاجة في حياتي وبيني وبينه علاقة عميقة جدًّا ولحد دلوقتِ ببعت له رسائل كأنه موجود معايا".

وتابعت خلال اللقاء: "هو كان بيقرأ كل أدواري وبيقول لي رأيه فيها وكان بياخد المواضيع بسهولة على عكسي إنسانة عصبية ومتوترة وبحس إني ظالمة والدتي لأني بتكلم عن بابا كتير بس والدي كان بيدلعني جدًّا".

دينا الشربيني

ويقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الجمعة، على قناة "CBC".

وتحل النجمة دينا الشربيني ضيفة على "سولد أوت" في حوار دافئ وإنساني تتحدث فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

كما تتحدث الفنانة عن أحب أعمالها وأجمل ذكرياتها مع الفنانين الأقرب لقلبها وتتذكر مع جمهورها الكثير من الحكايات التي لم تحكها من قبل.