دينا الشربيني: ليست كل أعمالي فيها رسالة وفي بعض الأحيان أقدم أدوارا لأسباب أخرى

استضاف الإعلامي محمود سعد الفنانة دينا الشربيني ببرنامج سولد أوت كامل العدد وتحدثت عن تجربتها بمسلسل كامل العدد الذي عرض بشهر رمضان الماضي.

وقالت دينا الشربيني": "لا يوجد مشاهد قمت بتمثيلها أريد أن أعيشها في حياتي لأنها كل المشاهد والمسلسلات التي أقوم بتمثيلها حزينة وذلك باستثناء مسلسل حكايات بنات لأنها كانت مشاهد مليئة بالروح الجميلة وتجمع الأصدقاء".

وعن تجربتها بمسلسل كامل العدد بلس واحد قالت: "كان نفسي أعمل شخصية جديدة في عمل درامي برمضان لكن بحب كامل العدد جدا لان نفسي في مسلسل يحقق رسالة وكل العائلة تشاهده، وإذا كتب النجاح للجزء الثاني لا مانع لتصوير جزء ثالث".

Advertisements

وتابعت: "ليست كل أعمالي فيها رسالة وفي بعض الأحيان أقدم فيها أدوار لأسباب أخرى".

علاقة دينا الشربيني بوالدها

وقالت دينا الشربيني: "والدي بالنسبة لي صاحبي وصاحبتي وأخويا وكل حاجة في حياتي وبيني وبينه علاقة عميقة جدا ولحد دلوقتِ ببعت له رسائل كأنه موجود معايا".

وتابعت خلال اللقاء: "هو كان بيقرأ كل أدواري وبيقول لي رأيه فيها وكان بياخد المواضيع بسهولة على عكسي إنسانة عصبية ومتوترة وبحس اني ظالمة والدتي لأني بتكلم عن بابا كتير بس والدي كان بيدلعني جدًّا".

دينا الشربيني

ويقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الجمعة، على قناة "CBC".

وتحل النجمة دينا الشربيني ضيفة على "سولد أوت" في حوار دافئ وإنساني تتحدث فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

كما تتحدث الفنانة عن أحب أعمالها وأجمل ذكرياتها مع الفنانين الأقرب لقلبها وتتذكر مع جمهورها الكثير من الحكايات التي لم تحكها من قبل.