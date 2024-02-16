قد تؤدي إلى بتر القدم، حسام موافي يحذر من جلطة القدم (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامجه “ربي زدني علمًا” الذي يعرض على قناة صدي البلد، إن كلمة جلطة تعد عامة للغاية حيث تنقسم جلطة القدم إلى نوعين أحدهم شديد الخطورة والآخر أقل منه بمراحل عديدة.

الجلطة الوريدية

وأضاف أن الجلطة الأقل خطورة هي الوريدية وهذا لأن الوريد هو الذي يحمل الدم الخارج من العضو, وعند انسداده تتورم القدم ويقوم الطبيب بوصف العلاج حتى تذوب الجلطة في وقت يتراوح من ٣ إلى ٤ أيام ويعمل الوريد مرة أخرى بشكل طبيعي.

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وأكد الطبيب أن الخوف من الجلطة الوريدية هي أن تنتقل من مكانها، فهي في حد ذاتها بمكانها لا تشكل خطورة وإنما إذا تحركت ستسير بمجرى الدم حتى تصل إلى الرئة والذي قد يسبب جلطة في الرئة.

وأشار الطبيب أن القدم تتورم في الجلطة الوريدية وإذا ضغط شخصًا عليها يشعر المريض بالألم وقد يتغير لونها إلى الأزرق.

جلطة الشريان

وأوضح الطبيب أن الشريان أساسي وينقل الدم المحمل بالأكسجين، والذي يمثل خطورة جلطة الشريان وهذا لأنه يجلب الدم للقدم او العضو، قائلًا: "إذا قفلت بجلطة، رجلي راحت".

مؤكدًا أن جلطة الشريان قد تصل إلى البتر لذلك من المهم الاسراع إلى الطبيب، حيث تعد جلطة الشريان أخطر من جلطة الوريد حتى وإن كانت تتحرك.

ويتغير لون القدم إلى الأزرق، ولكنها لا تتورم بنفس شدة الجلطة الوريدية والذي يمثل صعوبة في التفرقة بين الإثنين لدى الأطباء الجدد.

وأشار إلى أن جلطة الشريان هي إحدى مضاعفات مرض السكر أو ما يعرف باسم "قدم السكري".

جلطة القدم, فيتو

علامات مشاكل القدم السكرية

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فاتصل بطبيبك إذا كان لديك أي من هذه المشاكل:

تغيرات في لون الجلد

تغيرات في درجة حرارة الجلد

تورم في القدم أو الكاحل

ألم في الساقين

القروح المفتوحة على القدمين والتي تكون بطيئة في الشفاء أو تنزف

أظافر مصابة بالفطريات

جفاف وتشققات في الجلد وخاصة حول الكعب

رائحة القدم غير العادية أو التي لا تختفي

مضاعفات مشاكل القدم السكرية

التهابات الجلد والعظام، قطع صغير أو جرح يمكن أن يؤدي إلى الالتهابات، ويؤدي تلف الأعصاب والأوعية الدموية، إلى جانب مشاكل الجهاز المناعي، إلى زيادة احتمال الإصابة بها، وتحدث معظم حالات العدوى في الجروح التي سبق علاجها بالمضادات الحيوية، ويمكن علاج الالتهابات بالمضادات الحيوية والحالات الشديدة قد تتطلب العلاج في المستشفى.