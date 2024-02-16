السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

صحيفة أمريكية: مصر تمضي في خطط الطوارئ لتجنب طوفان من اللاجئين عبر حدودها

خيام رفح، فيتو
خيام رفح، فيتو

تحدثت صحيفة أمريكية، عن موقف مصر الرافض لتهجير سكان فلسطين إلى سيناء، مشيرة إلى عدة إجراءات اتخذتها القاهرة لمواجهة الأمر.

مصر تتجنب طوفانا من اللاجئين

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن مصر تسعى منذ فترة طويلة إلى تجنب تدفق طوفان من اللاجئين عبر حدودها، "حتى إنها هددت بالتخلي عن معاهدة السلام -كامب ديفيد- التي أبرمتها مع إسرائيل منذ عقود إذا حدث ذلك نتيجة لحربها في غزة، كما أنها تمضي الآن بشكل عاجل في خطط الطوارئ، حيث إن المسؤولين المصريين يرون خطرًا متزايدًا لمثل هذا السيناريو".

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ونقلت "وول ستريت جورنال" عن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، نفيه المزاعم عن بناء مخيم محتمل للاجئين الفلسطينيين، قائلًا إن النشاط في المنطقة هو "جزء من محاولة لتجريف المنازل التي دمرت خلال الحملة الأمنية الماضية ضد الإرهابيين في المنطقة".

حقيقة بناء جدار عازل على الحدود

كما نفى الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، فى بيان صادر عنه، اليوم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة.

موضحا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

وأكد ضياء رشوان، أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.

وتابع رشوان، أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعًا - يروج له البعض تزويرا - بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.

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مصر طوفان من اللاجئين معاهدة السلام سيناء مخيم ضياء رشوان

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