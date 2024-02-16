الدوري السعودي، الأخدود يخطف فوزا غاليا من أهلي جدة السعودي 3\2

الدوري السعودي، خطف فريق الأخدود فوزا غاليا من فريق أهلي جدة السعودي 3\2 خلال لقاء الفريقين ، ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي على ملعب مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضي في نجران.

أهداف مباراة أهلي جدة السعودي والأخدود

أحرز ثلاثية الأخدود اليكيس وحمد ال منصور وليندر تاوامبا في الدقائق 25 و43 و59

وأحرز ثنائية أهلي جدة سولومون بهدف عكسي في نفسه، وروبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 32 و46.

وتعرض روجر دا سيلفا للطرد في الشوط الثاني

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ترتيب أهلي جدة والأخدود

وظل الأهلي محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بـ 40 نقطة، بينما قفز فريق الأخدود للمركز العاشر ب23 نقطة.

تشكيل الأهلي ضد الأخدود

الدوري السعودي، وأعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الأخدود ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي.

وضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبدالباسط هندي - سعد بالعبيد.

الوسط: محمد المجحد - جابري فيجا - فهد الرشيدي.

الهجوم: رياض محرز - ألان سان ماكسيمان - روبيرتو فيرمينو.

ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 53 نقطة

2- النصر 46 نقطة

3- الأهلي 40 نقطة

4- التعاون 34 نقطة

5- الاتحاد 31 نقطة

6- ضمك 30 نقطة

7- الفتح 29 نقطة

8- الاتفاق 25 نقطة

9- الوحدة 25 نقطة

10- الأخدود 23 نقطة

11- الخليج 22 نقطة

12- الشباب 21 نقطة

13- الرائد 19 نقطة

14- الفيحاء 19 نقطة

15- الرياض 19 نقطة

16- الطائي 17 نقطة

17- أبها 14 نقطة

18- الحزم 13 نقطة

ضمك والشباب

الدوري السعودي، وخسر فريق ضمك السعودي أمام ضيفه فريق الشباب بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن مواجهات الجولة ال20 من الدوري السعودي.

سجل هدف الشباب السعودي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول، الذي شهد أفضلية نسبية لصالح فريق ضمك ولم يتمكن لاعبوه من ستغلال استحواذهم في هز شباك الضيوف.

انتفض فريق الشباب في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء استغل النقص العددي في صفوف ضمك، وينجح إيفان راكيتيش في خطف هدف الشباب السعودي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

المباراة شهدت مشاركة النجم المصري طارق حامد أساسيا، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 18 من عمر المباراة للخشونة، فيما شهدت المباراة طرد زميله في الفريق سنوسي محمد الهوساوي في الدقيقة 67، بعد أن تلقى إنذارين خلال المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذه النتيجة تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز السادس، بينما رفع الشباب رصيده إلى 24 نقطة تقدم بها للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي

الهلال يخوض مبارياته على ملعبه الجديد

في سياق أخر، وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خوض فريق الهلال مبارياته بدوري أبطال آسيا على ملعبه الجديد المملكة أرينا.

كما وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على نقل مباريات الهلال المقبلة إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا".

وطلب الهلال مؤخرا نقل جميع مبارياته إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا" الذي خرج للنور قبل أيام قليلة في كأس موسم الرياض 2024.

وبناء على ذلك، أصدرت لجنة المسابقات بيانا أعلنت خلاله الموافقة على طلب "الزعيم" بنقل المباريات المقبلة إلى المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام كلاسيكو الهلال والاتحاد على نفس الملعب في الجولة 22، يوم 1 مارس المقبل.