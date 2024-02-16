الجمعة 16 فبراير 2024
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صحة ومرأة

حسام موافي يحذر من الحقنة الشرجية لمرضى الإمساك المزمن

الإمساك المزمن،فيتو
الإمساك المزمن،فيتو

قال الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خلال برنامجه ربي زدني علمًا الذي يعرض على قناة صدي البلد، إن مضاعفات مرض السكري تقع على جهازين وهما الجهاز الدوري (الأوعية الدموية) والجهاز العصبي (أطراف الأعصاب). 

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وأضاف الأعصاب تنقسم إلى إرادية ولا إرادية، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق جميع الأعضاء الداخلية بدون تدخل الإنسان، أي غير إرادية، وأبرز مثال على ذلك هو القلب، حيث يتحكم به عصب ليصبح ٢٠٠ دقة في الدقيقة وآخر يجعله ١٠ دقات، وهذا التوازن هو ما يجعل القلب يعمل بعدل ٧٠ إلى ٨٠ دقة في الدقيقة فقط. 

أسباب الإمساك المزمن لمرضى السكري

وأوضح أن هذه الأعصاب اللاإرادية تكون في الإمعاء كذلك، أحدها يؤدي إلى عمل الأمعاء سريعًا والذي ينتج عنه الإسهال، والآخر قد يشلها تمامًا ليحدث الإمساك، ويعيش الإنسان الطبيعي بالتوازن بينهم، مؤكدًا أنه من مضاعفات مرض السكري هو إتلاف أحد هذه الأعصاب لذلك يمكن أن يصاب مريض السكر بالإسهال أو بالإمساك المزمن وهذه لتلف أحد الأعصاب. 

وأكد الطبيب أن علاج الإمساك من خلال علاج الإمساك من خلال حقنة شرجية يوميًا خطأ فادح، مضيفًا أنه يجب الذهاب لطبيب لتنظيم مضاعفات السكري ووصف العلاج المناسب للمريض. 

وتعد طريقة أكل مريض السكري كذلك أحد أسباب الإمساك الرئيسية حيث يأكل المريض اكل يتم امتصاصه كله في الجسم ولا يتبقى شيء للتبرز. 

وأشار إلى أن أحد أسباب الإصابة بالإمساك سواء لمريض السكري أو للشخص السليم، وهو الشعور بالرغبة لأداء الحاجة والذي يتعلق بالساعة البيولوجية، حيث تقوم هذه الساعة بتنبيه الشخص على امتلاء المستقيم بالبراز، ولكن إذا تم تجاهل هذه الحاجة لمرات عدة يؤدي إلى إتلاف هذه الساعة، والذي يعرف بالإمساك الاعتيادي. 

خطوات علاج الإمساك المزمن

 زيادة كمية الألياف:

الإمساك المزمن, فيتو

تناول ما لا يقل عن 25-35 جرامًا من الألياف يوميًا من مصادر مثل:
    الخضراوات: مثل السبانخ، والبروكلي، والقرنبيط، والجزر، والبطاطا الحلوة.
    الفواكه: مثل التفاح، والموز، والكمثرى، والتوت، والخوخ.
    الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، والأرز البني، والكينوا، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.
    البقوليات: مثل العدس، والفاصوليا، والحمص.
    المكسرات والبذور: مثل اللوز، والجوز، وبذور الكتان، وبذور الشيا.

شرب الكثير من الماء:
تناول 8-10 أكواب من الماء يوميًا، ويفضل شرب الماء الدافئ على الريق.

تناول البروبيوتيك:
تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، واللبن الرائب، أو تناول مكملات البروبيوتيك.

تغيير نمط الحياة:

ممارسة الرياضة بانتظام:
ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع.

الذهاب إلى الحمام في وقت محدد:
تحديد وقت محدد للذهاب إلى الحمام كل يوم، ويفضل بعد تناول الطعام.

تجنب التوتر:
التوتر يمكن أن يؤثر على حركة الأمعاء، لذلك حاول الاسترخاء وممارسة تمارين التنفس العميق.

تجنب الإفراط في استخدام الملينات:
يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الملينات إلى تفاقم الإمساك على المدى الطويل.

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