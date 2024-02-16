فينيسيوس يفوز بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

فاز البرازيلي فينيسيوس جونيورز لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر يناير الماضي.

وتسلم النجم البرازيلي الجائزة بعد تألقه مع النادي الملكي في مباريات الليجا.

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد أوشك على تحقيق حلم رئيسه فلورنتينو بيريز، بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

واتفقت عدة تقارير صحفية على إبلاغ مبابي مسؤولي النادي الفرنسي بعزمه على الرحيل فور نهاية عقده في يونيو المقبل، وهو ما أكده سان جيرمان في بيان صحفي.

من جانبها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى توابع انتقال مبابي المحتمل إلى النادي الملكي في صفقة انتقال حر.

وأفادت بأن مبابي لن يكون اللاعب الذي سيسد ثغرة رأس الحربة في تشكيلة الريال الموسم المقبل، رغم حاجة الفريق لذلك، لكنه من المتوقع أن يلعب كجناح كما اعتاد منذ بداية مسيرته.

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لكنها أكدت أن هذا الأمر سيؤثر بالسلب على أحد أجنحة ريال مدريد، وبالتحديد رودريجو جويس، في ظل تألق فينيسيوس جونيور باستمرار، فضلا عن كونه أحد نجوم الفريق بالسنوات القليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: "من الممكن أن يضطر الريال لوضع رودريجو على لائحة البيع في سوق الانتقالات، لصعوبة التفريط في فينيسيوس".

يأتي ذلك رغم أن مبابي يشغل عادة مركز الجناح الأيسر، الذي ينشط فيه فينيسيوس أيضا، فيما يلعب رودريجو كجناح أيمن.

وقرر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، الرحيل عن النادي الباريسي، عقب نهاية الموسم الجاري والذي سيشهد نهاية عقده مع البي إس جي.

وأبلغ مبابي، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بقراره النهائي بشأن استمراره مع النادي الباريسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل 2024.

تعليق ناصر الخليفي على رحيل مبابي

وقال روثين فلامي، الصحفي بقناة RMC، إن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أخبرني بوجود خيبة أمل من قرار مبابي.

وأشار فلامي إلى أن ناصر الخليفي شدد على كونه رجل أعمال، واعتاد بالفعل على فكرة خسارة جزء من استثماره في بعض الصفقات.

وأشاد ناصر الخليفي بموقف نجم الفريق كيليان مبابي، وأعرب عن تقديره له، لأن اللاعب جاء ليعلن قراره وجها لوجه أمام رئيس باريس سان جيرمان.

وأكد روثين فلامي، أن باريس سان جيرمان لن يعاقب مبابي على موقفه بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، كما أن ناصر الخليفي سعيد بإجمالي استثماراته.

مبابي يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

وافق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على الانضمام لصفوف ريال مدريد، بداية من الموسم الجديد.

ورغم ثقة باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، بشأن إقناع مبابي بالتجديد، لكن اللاعب الفرنسي صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان.

وبحسب ماتيو موريتي، الصحفي بشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مبابي وافق بالفعل على الانضمام لصفوف ريال مدريد، وقال "نعم" حيث يريد النجم الفرنسي الذهاب للنادي الأبيض.

وأضاف: "بعد ضمان مستقبل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وتمديد تعاقده مع النادي، كان فلورنتينو بيريز رئيس الملكي متفائلا بشأن ضم مبابي، وكان الشعور أن كيليان سيصل، وأن الفترة الطويلة من المفاوضات ستؤتي ثمارها بالنهاية".

وأوضح: "لا تزال تفاصيل الاتفاق بين الطرفين كيليان مبابي وريال مدريد بحاجة إلى الانتهاء منها، وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، خصوصا أن القرار الأصعب بمغادرة باريس سان جيرمان تم اتخاذه بالفعل".