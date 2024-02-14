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رياضة

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يحقق فوزا مهما على ريال سوسيداد

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مهما على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب "الأمراء" معقل النادي الباريسي، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي في الدقيقة 58، وبرادلي باركولا في الدقيقة 70.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، دانيلو بيريرا، لوكاس بيرالدو.

خط الوسط: زائير إيمري، فابيان رويز، فيتينيا.

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خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، باركولا.

تشكيل ريال سوسيداد أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أليكس ريميرو.

خط الدفاع: هاماري تراوري، إيجور زوبيلديا، روبين لو نورماند، خافي جالان.

خط الوسط: برايس مينديز، مارتن زوبيميندي، ميكيل ميرينو، اندير بارينتشيا.

خط الهجوم: تاكيفوسا كوبو، أندري سيلفا.

وفي نفس الدور نجح فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب في كتابة تاريخا جديدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه مساء الثلاثاء، على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي (3-1)، في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وسجل كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وفيل فودين أهداف مانشستر سيتي، الذي بات قريبا من بلوغ الدور ربع النهائي، قبل مواجهة الإياب يوم السادس من الشهر المقبل في ملعب الاتحاد بإنجلترا.

وتأهل مانشستر سيتي إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر المجموعة برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة.

فيما تأهل فريق كوبنهاجن الدنماركي، إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين، وتعادل وخسر مثلهما.

رقمان قياسيان للسيتي 

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات مانشستر سيتي، أول فريق في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، يسجل 3 أهداف أو أكثر في 7 مباريات متتالية.

من ناحيتها، ذكرت شبكة "سكواكا"، أن مانشستر سيتي يحمل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق إنجليزي بالمسابقة، برصيد 9 انتصارات.

يذكر أن مانشستر سيتي، فاز بلقب التشامبيونزليج للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، على حساب إنتر ميلان (1-0) في المباراة النهائية.

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