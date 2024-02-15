أعراض الأنيميا، والأسباب وطرق العلاج بالتغذية السليمة

أعراض الأنيميا، يمكن اكتشافها عند الوعي بها، والأنيميا هو حالة لا يحصل فيها الجسم على ما يكفي من الأكسجين، يمكن أن يكون ذلك ناتجًا عن نقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم، والهيموجلوبين هو بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين.

أعراض الأنيميا

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض الأنيميا تشمل ما يلي:

التعب

شحوب الجلد

ضيق في التنفس

الدوخة

الصداع

ألم الصدر

برودة اليدين والقدمين

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صعوبة في التركيز

وأضاف الدكتور محمد، أنه يمكن أن تختلف أعراض الأنيميا اعتمادًا على نوع فقر الدم الذي تعاني منه.

على سبيل المثال، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من أعراض مثل تقرحات الفم والشعور برغبة غريبة في تناول أشياء غير غذائية، مثل الثلج أو الطين.

علاج الأنيميا

وأكد الدكتور محمد، أن هناك العديد من العلاجات المختلفة للأنيميا، ويتم تحديدها حسب نوع فقر الدم الذي تعاني منه وسبب ذلك.

وبشكل عام تشمل بعض العلاجات ما يلي:

مكملات الحديد

مكملات فيتامين ب 12

حمض الفوليك

نقل الدم

الأدوية

نصائح للوقاية من الأنيميا:

وأوضح الدكتور محمد، أن هناك بعض النصائح التي يمكن الالتزام بها، من أجل الحماية من الإصابة بالأنيميا، وهو ما يستعرضه في السطور التالية:

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

تناول الأطعمة الغنية بالحديد

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12

تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

تجنب الإفراط في شرب الكحول

أطعمة لعلاج الأنيميا:

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في علاج الأنيميا، والتي تستعرضها في السطور التالية:

اللحوم الحمراء:

- غنية بالحديد الهيم، وهو نوع من الحديد يتم امتصاصه بسهولة من قبل الجسم.

- تشمل لحم البقر، لحم الضأن، لحم الغزال، واللحم البري.

الدواجن:

- غنية بالحديد الهيم، مع محتوى دهون أقل من اللحوم الحمراء.

- تشمل الدجاج، الديك الرومي، والبط.

الأسماك:

- غنية بالحديد الهيم وفيتامين ب 12، وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

- تشمل التونة، السلمون، السردين، والمحار.

البقوليات:

- غنية بالحديد غير الهيم، وهو نوع من الحديد يتم امتصاصه بشكل أقل سهولة من قبل الجسم.

- تشمل العدس، الفاصولياء، الحمص، والفول.

الخضروات الورقية الخضراء:

- غنية بالحديد غير الهيم، وفيتامين سي، الذي يساعد على امتصاص الحديد.

- تشمل السبانخ، اللفت، البروكلي، والجرجير.

الفواكه المجففة:

- غنية بالحديد غير الهيم، وفيتامين سي، والألياف.

- تشمل التمر، الزبيب، والمشمش المجفف.

المكسرات والبذور:

- غنية بالحديد غير الهيم، وفيتامين E، والدهون الصحية.

- تشمل اللوز، الجوز، الكاجو، وبذور قرع العسل.

الحبوب المدعمة بالحديد:

- مصدر سهل للحديد، خاصة للنباتيين.

- تشمل حبوب الإفطار، خبز القمح الكامل، والمكرونة.

علاج الأنيميا

نصائح لزيادة امتصاص الحديد:

وأضافت الدكتورة هدى، أنه يمكن زيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد، من خلال اتباع ما يلي:

- تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع فيتامين سي، مثل الحمضيات، الفلفل، والطماطم.

- تجنب تناول الكافيين مع الأطعمة الغنية بالحديد، حيث يمكن أن يقلل من امتصاصه.

- طهي الأطعمة الغنية بالحديد في أواني حديدية.

أمثلة على وجبات غنية بالحديد:

- إفطار: بيض مع خبز القمح الكامل وعصير برتقال.

- غداء: سلطة سبانخ مع الدجاج المشوي والكينوا.

- عشاء: سمك السلمون مع الأرز البني والخضار المطهوة على البخار.