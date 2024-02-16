أعراض إصابة الرضع بالمغص، وهذه طرق العلاج بالمنزل

يبكي الأطفال كثيرًا، ولكن قد يدل هذا البكاء على وجود مشكلة ما، وفي كثير من الأوقات يكون السبب هو اصابة الرضع بالمغص.

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ما مدى شيوع المغص؟

المغص هو حالة شائعة جدًا، وهو يؤثر على حوالي 20% من الأطفال في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن المعدل أعلى من ذلك وفقًا لموقع "Cleveland clinic"، ومغص الرضع هو السبب وراء 10% إلى 20% من زيارات طبيب الأطفال خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل ويؤثر المغص على جميع الأطفال بالتساوي.

المغص عند الاطفال، فيتو

أعراض المغص عند الرضع

الأطفال المصابون بالمغص هم أطفال أصحاء يعانون من فترات متكررة من البكاء الذي لا يمكن تهدئته دون سبب واضح، وتستمر نوبات البكاء هذه لساعات دون توقف، ويمكن أن تختلف أعراض المغص عند الأطفال.

عادةً ما يصبح الأطفال المصابون بالمغص منزعجين في نهاية اليوم، لكن البكاء يمكن أن يحدث في أي وقت وقد يكون من الصعب راحة الرضيع خلال هذه الفترات الزمنية، وعلى الرغم من أن الطفل منزعج ويبكي، إلا أنه يستمر في تناول الطعام بشكل جيد ويزداد وزنه.

قد تشمل أعراض المغص ما يلي:

قبضه محكمه.

أرجلهم ملتفة فوق بطنهم.

تقوس الظهر.

بطن صلب ومنتفخ.

يمررون الغازات.

تحول الوجه إلى اللون الأحمر الفاتح أو إلى درجة أعمق بعد فترات طويلة من البكاء.

أسباب الإصابة بالمغص عند الأطفال

لا يعرف الباحثون السبب الدقيق وراء إصابة الأطفال بالمغص، ولكن هناك عدة عوامل قد تلعب دورًا، منها:

ألم في البطن أو عدم الراحة من الغازات.

ارتجاع محتويات المعدة.

حساسية الطعام.

عدم تحمل بروتين الحليب.

نقص التغذية أو الإفراط في التغذية.

التحفيز الزائد.

شكل مبكر من الصداع النصفي.

رد فعل عاطفي على الإحباط أو الخوف أو الإثارة.

الجهاز الهضمي متخلف.

مضاعفات المغص على الأهل

يمكن أن يؤثر المغص على الآباء الجدد والقدامى على حد سواء، الضغط الهائل الذي يمكن أن يسببه المغص على مقدمي الرعاية يمكن أن يؤدي إلى اكتئاب ما بعد الولادة ومتلازمة هز الطفل.



بغض النظر عن مدى نفاد صبرك أو غضبك، يجب ألا تهز طفلك أبدًا، هز الرضيع يمكن أن يسبب العمى أو تلف الدماغ أو حتى الموت

كيف يتم علاج المغص؟

لا يوجد علاج للمغص لدي الأطفال، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في تهدئة الطفل المصاب بالمغص.

إطعام الطفل

إذا كانت الأم ترضع الطفل رضاعة طبيعية، فيجب متابعة جميع الأطعمة والمشروبات التي تتناولها، لأنها تنقل كل ما تأكله إلى الطفل، وقد يؤثر ذلك عليه.

قد تضطر إلى التخلص من منتجات الألبان والكافيين والشوكولاتة والمكسرات والبصل والملفوف وأي أطعمة أخرى قد تكون مزعجة من النظام الغذائي.

إذا كنت تطعمين طفلك حليبًا صناعيًا، فقد ترغبين في تجربة علامة تجارية مختلفة، ويمكن أن يكون الرضع حساسين لبعض البروتينات الموجودة في مكوناته.

ويمكن أيضًا محاولة إطعام طفلك وجبات صغيرة في كثير من الأحيان لكن تتجنب إطعامه بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم.

راحة الطفل

المغص عند الرضع، فيتو

تشمل الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة طفلك المصاب بالمغص ما يلي:

التأرجح، إما على كرسي هزاز أو بين ذراعيك وأنت تتمايل من جانب إلى آخر.

التربيت على ظهره أو صدره.

الغناء أو التحدث.

تشغيل الموسيقى الهادئة.

المشي بهم بين ذراعيك أو عربة الأطفال.

الركوب في السيارة.

الضوضاء الإيقاعية والاهتزاز.

تجشؤهم لتخفيف أي فقاعات غازية محاصرة.

حمامات دافئة.

انخفاض التحفيز، (استخدم الأصوات الهادئة وأوقف تشغيل الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون والهواتف).

الضوضاء البيضاء والاهتزاز والحركة يمكن أن تكون مهدئة.

أعط طفلك قطرات غاز سيميثيكون أو علاجا طبيعيًا، يمكن لهذه الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في تخفيف الغازات.

