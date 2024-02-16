الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أعراض إصابة الرضع بالمغص، وهذه طرق العلاج بالمنزل

المغص عند الرضع،
المغص عند الرضع، فيتو

يبكي الأطفال كثيرًا، ولكن قد يدل هذا البكاء على وجود مشكلة ما، وفي كثير من الأوقات يكون السبب هو اصابة الرضع بالمغص.

Advertisements

ما مدى شيوع المغص؟

المغص هو حالة شائعة جدًا، وهو يؤثر على حوالي 20% من الأطفال في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن المعدل أعلى من ذلك وفقًا لموقع "Cleveland clinic"، ومغص الرضع هو السبب وراء 10% إلى 20% من زيارات طبيب الأطفال خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل ويؤثر المغص على جميع الأطفال بالتساوي.

 

المغص عند الاطفال، فيتو

أعراض المغص عند الرضع

الأطفال المصابون بالمغص هم أطفال أصحاء يعانون من فترات متكررة من البكاء الذي لا يمكن تهدئته دون سبب واضح، وتستمر نوبات البكاء هذه لساعات دون توقف، ويمكن أن تختلف أعراض المغص عند الأطفال.

عادةً ما يصبح الأطفال المصابون بالمغص منزعجين في نهاية اليوم، لكن البكاء يمكن أن يحدث في أي وقت وقد يكون من الصعب راحة الرضيع خلال هذه الفترات الزمنية، وعلى الرغم من أن الطفل منزعج ويبكي، إلا أنه يستمر في تناول الطعام بشكل جيد ويزداد وزنه.

قد تشمل أعراض المغص ما يلي:

قبضه محكمه.

أرجلهم ملتفة فوق بطنهم.

تقوس الظهر.

بطن صلب ومنتفخ.

يمررون الغازات.

تحول الوجه إلى اللون الأحمر الفاتح أو إلى درجة أعمق بعد فترات طويلة من البكاء.

أسباب الإصابة بالمغص عند الأطفال

لا يعرف الباحثون السبب الدقيق وراء إصابة الأطفال بالمغص، ولكن هناك عدة عوامل قد تلعب دورًا، منها:

ألم في البطن أو عدم الراحة من الغازات.

ارتجاع محتويات المعدة.

حساسية الطعام.

عدم تحمل بروتين الحليب.

نقص التغذية أو الإفراط في التغذية.

التحفيز الزائد.

شكل مبكر من الصداع النصفي.

رد فعل عاطفي على الإحباط أو الخوف أو الإثارة.

الجهاز الهضمي متخلف.

مضاعفات المغص على الأهل

يمكن أن يؤثر المغص على الآباء الجدد والقدامى على حد سواء، الضغط الهائل الذي يمكن أن يسببه المغص على مقدمي الرعاية يمكن أن يؤدي إلى اكتئاب ما بعد الولادة ومتلازمة هز الطفل.

بغض النظر عن مدى نفاد صبرك أو غضبك، يجب ألا تهز طفلك أبدًا، هز الرضيع يمكن أن يسبب العمى أو تلف الدماغ أو حتى الموت

كيف يتم علاج المغص؟

لا يوجد علاج للمغص لدي الأطفال، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في تهدئة الطفل المصاب بالمغص.

إطعام الطفل

إذا كانت الأم ترضع الطفل رضاعة طبيعية، فيجب متابعة جميع الأطعمة والمشروبات التي تتناولها، لأنها تنقل كل ما تأكله إلى الطفل، وقد يؤثر ذلك عليه.

قد تضطر إلى التخلص من منتجات الألبان والكافيين والشوكولاتة والمكسرات والبصل والملفوف وأي أطعمة أخرى قد تكون مزعجة من النظام الغذائي.

إذا كنت تطعمين طفلك حليبًا صناعيًا، فقد ترغبين في تجربة علامة تجارية مختلفة، ويمكن أن يكون الرضع حساسين لبعض البروتينات الموجودة في مكوناته.

ويمكن أيضًا محاولة إطعام طفلك وجبات صغيرة في كثير من الأحيان لكن تتجنب إطعامه بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم.

راحة الطفل

المغص عند الرضع، فيتو

تشمل الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة طفلك المصاب بالمغص ما يلي:

التأرجح، إما على كرسي هزاز أو بين ذراعيك وأنت تتمايل من جانب إلى آخر.

التربيت على ظهره أو صدره.

الغناء أو التحدث.

تشغيل الموسيقى الهادئة.

المشي بهم بين ذراعيك أو عربة الأطفال.

الركوب في السيارة.

الضوضاء الإيقاعية والاهتزاز.

تجشؤهم لتخفيف أي فقاعات غازية محاصرة.

حمامات دافئة.

انخفاض التحفيز، (استخدم الأصوات الهادئة وأوقف تشغيل الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون والهواتف).

الضوضاء البيضاء والاهتزاز والحركة يمكن أن تكون مهدئة.

أعط طفلك قطرات غاز سيميثيكون أو علاجا طبيعيًا، يمكن لهذه الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في تخفيف الغازات.
 

طرق علاج فتق الحجاب الحاجز بالمنزل، ومتى تكون الجراحة ضرورية؟

أفضل علاج للكحة، في البيت بالأعشاب والمواد الطبيعية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافي

المغص مغص الرضع أعراض المغص عند الأطفال اكتئاب ما بعد الولادة الجهاز الهضمي المغص عند الاطفال حساسية الطعام نقص التغذية تناول الطعام

مواد متعلقة

أعراض الأنيميا، والأسباب وطرق العلاج بالتغذية السليمة

جمال شعبان يدق ناقوس الخطر ويحذر من أعراض جديدة للأزمات القلبية تسبب الوفاة

أعراض الزائدة الدودية لدي الأطفال، ومتي تكون الجراحة ضرورية؟

قد يسبب الإعاقة، أعراض الصداع بأنواعه المختلفة وطرق علاجها

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

لم يستجب لنصيحتي، طارق سليمان يكشف سبب إصابة الونش بـ "صليبي ثاني"

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية