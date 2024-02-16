الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، طرح البوسترات الفردية لأبطال حق عرب (صور)

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

 مسلسلات رمضان 2024، طرحت  منصة “watch it ”  البوسترات الفريدية لأبطال مسلسل حق عرب الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

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البوسترات الفردية لمسلسل حق عرب 

وظهر الفنان أحمد العوضي علي البوستر الفردي الخاص به من مسلسل “حق عرب” وهو مرتدي “كاجوال”، بينما ظهرت دينا فؤاد في ثوب فتاة شعبية.

وينتظر الكثير من محبي الفنان أحمد العوضي هذا المسلسل، خاصة لأنه العمل الأول الذي يقوم ببطولته بعدما انفصل عن ياسمين عبد العزيز.

 

وتعد هذه المرة الأولى لأحمد العوضي التي ينفرد بها في البوستر التشويقي لمسلسله، بعدما كان يجتمع مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالبوسترات التشويقية للأعمال الدرامية السابقة التي عرضت برمضان.

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي حيث يقدم "العوضي"، شخصية جديدة يناقش فيها العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات.

تفاصيل مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من إنتاج سينرجي (تامر مرسي)، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك أحمد العوضي بطولة المسلسل كارولين عزمي ووفاء عامر ورياض الخولي، أحمد عبد الله محمود وميدو ماهر ووفاء مكي.

وقد تعرض الفنان أحمد العوضي لأزمة صحية طارئة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" عبر حسابه بـ"فيس بوك": "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

وقال محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" عبر حسابه بـ"فيس بوك": "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"

ويعرض لـ أحمد العوضي في دور العرض حاليًا فيلم "الإسكندراني"، ويشاركه البطولة كل من زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبدالله وغيرهم، والفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.


وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أعلنت طلاقها من أحمد العوضي من خلال بوست على إنستجرام، كتبت فيه: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

من جانبه أكد أحمد العوضي موضوع الطلاق وكتب نفس كلام ياسمين عبر حساباته على السوشيال ميديا.

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مسلسلات رمضان 2024، شاهد بوستر مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

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