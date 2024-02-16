الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

العطار وعلاء نبيل يمثلان الجبلاية في اجتماعات اتحادات شمال إفريقيا بتونس

وليد العطار وعلاء
وليد العطار وعلاء نبيل في اجتماعات اتحاد شمال افريقيا، فيتو

اتحاد الكرة، شارك وليد العطار، المدير التنفيذي لـاتحاد الكرة، في اجتماعات المديرين التنفيذيين لممثلي اتحادات شمال أفريقيا المقامة حاليآ في تونس.
 

كما حضر علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماع المديرين الفنيين لـاتحادات شمال أفريقيا، وناقش محمد زاهر، مدير التسويق بالاتحاد المصري لكرة القدم ميزانية اتحاد شمال أفريقيا، قبل انعقاد الجمعية العمومية.

اتحاد الكرة يوضح سبب سفر حسام حسن للسعودية

من جهة أخرى حرص مسئولو اتحاد الكرة على الكشف عن السبب الحقيقي وراء سفر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إلى السعودية بالتزامن مع إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية.

Advertisements

ويسافر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى السعودية لحضور مباراة الأهلي والزمالك  في نهائي كأس مصر وسيرافق حسام في رحلة السعودية جهازه المعاون.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن سفر حسام حسن للسعودية لمتابعة لاعبي الفريقين الدوليين، وليس لتحليل المباراة لإحدى القنوات السعودية  كما يتردد.

وفي سياق أخر، وأكد فاروق جعفر مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأجواء في مؤتمر تقديم حسام حسن مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول كانت إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن حسام سيقوم بعمل تصور كامل عن المرحلة المقبلة، وسيتم إعداد برنامجه خلال عام كامل.

حسام حسن لن يقبل وصاية الإشراف عليه

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن لن يقبل وصاية الإشراف عليه من قبل اتحاد الكرة، بمجرد التعاقد مع مدير فني لـ منتخب مصر يجب معرفة برنامجه، وتصور عن شكل الدوري العام، وأيضًا خطته للنزول بالأعمار والبحث عن لاعبين في المنتخب الأولمبي".

تابع: "لا بد أن يكون هناك لجنة داخل اتحاد الكرة للحديث مع حسام حسن بصفة مستمرة من أجل تحقيق أهدافه والتنسيق معه فيما يخص العمل مع منتخب مصر".

وأضاف: "حسام حسن قال الحقيقة في المؤتمر الصحفي، أن تعيينه لم يكن بقرار من اتحاد الكرة".

 

كان يجب رحيل مجلس الجبلاية

وزاد: "كان يجب رحيل اتحاد كرة القدم بقيادة جمال علام، فور إعلان تعيين مدير فني جديد لمنتخب مصر، وفي البداية قالوا إن المدرب أجنبي وتم تعيين محمد يوسف، ثم تم التراجع وتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب".

وأكمل: "يجب ألا يتم وضع حسام حسن تحت الاختبار، بل تركه يقدم أفضل ما لديه، علينا إبعاده عن الأزمات تمامًا وتوفير الأجواء له من أجل النجاح".

 

إلغاء نظام القوائم في انتخابات اتحاد الكرة

وتابع: "أتمنى ألا تكون الانتخابات المقبلة في اتحاد الكرة بنظام القوائم، والمجلس الحالي لم يضم سوى ثنائي فقط لعب كرة القدم، والباقي لم يمارس الكرة، وكان يجب محاسبة الجميع على أي قرارات صدرت في المرحلة الماضية.. كرة القدم لا تحتمل المجاملات لكن يحدث عكس ذلك في اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة".

وأتم: "أي شخص يترشح عليه أن يكون مثقفًا وله تجارب ناجحة، ولو عُرض عليه التواجد في المرحلة المقبلة داخل الاتحاد المصري فأن أي شيء لصالح مصر أرحب به".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اتحاد الكرة وليد العطار اخبار اتحاد الكرة المصري اتحادات شمال أفريقيا تونس

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يرد على سفر حسام حسن للسعودية لتحليل نهائي كأس مصر لأحد الفضائيات

ضياء السيد: حسام حسن يعلم أن تعيينه للمنتخب بعيد عن اختيارات اتحاد الكرة

جمال علام: محمد يوسف سيكون له دور مهم في اتحاد الكرة وهذا مصير فيتوريا

اتحاد الكرة يحسم هوية طاقم تحكيم نهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

لم يستجب لنصيحتي، طارق سليمان يكشف سبب إصابة الونش بـ "صليبي ثاني"

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية