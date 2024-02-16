الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

اتحاد الكرة يرد على سفر حسام حسن للسعودية لتحليل نهائي كأس مصر لأحد الفضائيات

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

يسافر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى السعودية لحضور مباراة الأهلي والزمالك  في نهائي كأس مصر وسيرافق حسام في رحلة السعودية جهازه المعاون.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن سفر حسام حسن للسعودية لمتابعة لاعبي الفريقين الدوليين، وليس لتحليل المباراة لإحدى القنوات السعودية  كما يتردد.

وأكد فاروق جعفر مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأجواء في مؤتمر تقديم حسام حسن مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول كانت إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن حسام سيقوم بعمل تصور كامل عن المرحلة المقبلة، وسيتم إعداد برنامجه خلال عام كامل.

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حسام حسن لن يقبل وصاية الإشراف عليه

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن لن يقبل وصاية الإشراف عليه من قبل اتحاد الكرة، بمجرد التعاقد مع مدير فني لـ منتخب مصر يجب معرفة برنامجه، وتصور عن شكل الدوري العام، وأيضًا خطته للنزول بالأعمار والبحث عن لاعبين في المنتخب الأولمبي".

تابع: "لا بد أن يكون هناك لجنة داخل اتحاد الكرة للحديث مع حسام حسن بصفة مستمرة من أجل تحقيق أهدافه والتنسيق معه فيما يخص العمل مع منتخب مصر".

وأضاف: "حسام حسن قال الحقيقة في المؤتمر الصحفي، أن تعيينه لم يكن بقرار من اتحاد الكرة".

 

كان يجب رحيل مجلس الجبلاية

وزاد: "كان يجب رحيل اتحاد كرة القدم بقيادة جمال علام، فور إعلان تعيين مدير فني جديد لمنتخب مصر، وفي البداية قالوا إن المدرب أجنبي وتم تعيين محمد يوسف، ثم تم التراجع وتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب".

وأكمل: "يجب ألا يتم وضع حسام حسن تحت الاختبار، بل تركه يقدم أفضل ما لديه، علينا إبعاده عن الأزمات تمامًا وتوفير الأجواء له من أجل النجاح".

 

إلغاء نظام القوائم في انتخابات اتحاد الكرة

وتابع: "أتمنى ألا تكون الانتخابات المقبلة في اتحاد الكرة بنظام القوائم، والمجلس الحالي لم يضم سوى ثنائي فقط لعب كرة القدم، والباقي لم يمارس الكرة، وكان يجب محاسبة الجميع على أي قرارات صدرت في المرحلة الماضية.. كرة القدم لا تحتمل المجاملات لكن يحدث عكس ذلك في اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة".

وأتم: "أي شخص يترشح عليه أن يكون مثقفًا وله تجارب ناجحة، ولو عُرض عليه التواجد في المرحلة المقبلة داخل الاتحاد المصري فأن أي شيء لصالح مصر أرحب به".

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حسام حسن منتخب مصر الأول لكرة القدم السعودية الاهلي و الزمالك نهائى كأس مصر فاروق جعفر

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