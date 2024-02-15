منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا - عن تصنيف المنتخبات عن شهر فبراير الحالي والذي شهد تراجع منتخب مصر 3 مراكز دفعه واحدة.

منتخب مصر أصبح يحتل المركز 36 في تصنيف الفيفا بعدما احتل المركز 33 الشهر الماضي.

وجاء ذلك بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لأمم افريقيا في كوت ديفوار وتحقيق 3 تعادلات وهزيمة.

حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في تحقيق نتائج مرضية للجماهير المصرية في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

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وينتظر حسام حسن مهمة شاقة مع منتخب مصر الوطني خلال العام الحالي 2024.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، فيتو

التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر

واستقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي:

طارق سليمان: مدرب عام

محمد عبد الواحد: مدرب

سعفان الصغير: مدرب حراس.

مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر: مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

مواجهة محتملة أمام ثالث العالم

أول الاختبارات التي يخوضها منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، هو المشاركة في الدورة الودية الدولية في الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا ثالث بطولة كأس العالم الأخيرة، إلى جانب منتخبي تونس ونيوزيلندا.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

منتخب مصر، فيتو

تصريحات جمال علام

وقال جمال علام رئيس اتحاد الكرة: "اختيار الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر تم بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة".

تصحيح مسار المنتخب

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة: "حسام حسن الأنسب لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وتوافقنا مع وزير الرياضة على ضرورة وجود مدرب وطني لقيادة منتخبنا".

وتابع: "الدولة تدعم المنتخبات الوطنية بشكل كامل وفي مقدمتهم المنتخب الوطني الأول".

اجتماعات وزير الرياضة

ولفت: كان هناك اجتماعات مع وزير الرياضة بعد إخفاق المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية والمناقشات كانت ترجح كفة دعم وجود مدرب وطني لقيادة المنتخب الوطني لتصحيح المسار.

وأكد: "تحدثنا مع الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن، على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعدادا مختلفا، وسيكون هناك لقاءات جديدة بدءًا من الغد من أجل وجود إعداد أفضل لتصحيح مسار المنتخب، وسيكون هناك اهتمام كبير وسندعم وسنساعد حسام حسن سواء كانت دعما ماليا أو توفير المعسكرات التي يريدها".