الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

ارتفاع عدد قتلى ومصابي إطلاق النار بمستوطنة إسرائيلية إلى 6 أشخاص

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة قتلى ومصابي حادث إطلاق النار بـ كريات ملاخي شرق أسدود المحتلة إلى 6، كاشفة عن مقتل منفذ العملية.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وصل إلى موقع الحادث في كريات ملاخي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الشرطة طلبت من السكان في بلدات قريبة من كريات ملاخي التزام المنازل، وإن الإسعاف الإسرائيلي نقل عددا من الجرحى حالتهم بين المتوسطة والخطيرة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود المحتلة.

ووفقا للقناة ١٢ الإسرائيلية، فأن قوات من الشرطة الإسرائيلية علي رأسهم المفتش العام للشرطة الإسرائيلية توجهو إلى موقع إطلاق النار في كريات ملاخي.

 

قتلى جيش الاحتلال في غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مقتل أحد جنوده جنوبي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 572 عسكريًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 235 خلال المواجهات البرية في غزة.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء أمس أن جنديًا برتبة رقيب قُتل خلال معركة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب جنديان وضابط بجراح بالغة.

وأضاف أن 6 جنود آخرين أصيبوا في المعركة بدرجات متفاوتة، مشيرًا إلى "إجلاء جميع الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخبار عائلاتهم".

 

مأساة مجمع ناصر الطبي في خان يونس

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أنه أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقالت الوزارة في بيان: "توقفت المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي ونخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم".

وأعلنت عن وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.

وأضافت: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن".

وتابع البيان: "نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد ذكرت في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظمية في مجمع ناصر الطبي ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.

وأدى الاستهداف أيضا لتلف أنبوب الأكسجين وتسريبه، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة، وتعرض المرضى للخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.

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